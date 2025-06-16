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16.06.2025 12:25

«Mike Hammer»: Matthew McConaughey και Nic Pizzolatto ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους μετά το «True Detective»

16.06.2025 12:25
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credit: AP

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Ο Μάθιου ΜακΚόναχι (Matthew McConaughey) και ο Νικ Πιτσολάτο (Nic Pizzolatto) φαίνεται ότι ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια επική αστυνομική παραγωγή μετά το «True Detective».

Ο διάσημος ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία της Skydance, βασισμένη στον εμβληματικό χαρακτήρα του ιδιωτικού ερευνητή, Mike Hammer, με το σενάριο να υπογράφει ο Πιτσολάτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΜακΚόναχι μαζί με τον Γούντι Χάρελσον (Woody Harrelson) πρωταγωνίστησαν στην πρώτη σεζόν της αστυνομικής σειράς που έγραψε ο Πιτσολάτο για το HBO και έκανε πρεμιέρα το 2014.

Η Skydance απέκτησε τα κινηματογραφικά δικαιώματα του franchise «Mike Hammer» των Μάικι Σπιλέιν (Mickey Spillane) και Μαξ Άλαν Κόλινς (Max Allan Collins), με στόχο να μεταφέρει τη σειρά των διάσημων βιβλίων που έχει πουλήσει πάνω από 250 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως στη μεγάλη οθόνη.

Ο Mike Hammer, ο σκληροτράχηλος ντετέκτιβ που πρωτοεμφανίστηκε στο «I, the Jury» του 1947, είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του είδους, έχοντας εμπνεύσει χαρακτήρες όπως ο Dirty Harry, ο Jack Reacher, ακόμα και ο James Bond – με τον Ίαν Φλέμινγκ (Ian Fleming) να τον αποκαλεί «η βρετανική απάντηση στον Mike Hammer». Οι Ντέιβιντ Έλισον (David Ellison), Ντάνα Γκόλντμπεργκ (Dana Goldberg) και Ντον Γκρέιντζερ (Don Granger) της Skydance θα αναλάβουν την παραγωγή, μαζί με τον Γκάιμον Κάσαντι (Guymon Casady) της Entertainment 360.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μετά από ένα διάλειμμα έξι χρόνων επέστρεψε στην οθόνη και θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Άντριου Πάτερσον (Andrew Patterson) «The Rivals of Amziah King» και στη συνέχεια στο θρίλερ δράσης του Apple TV+ «The Lost Bus» σε σκηνοθεσία Πολ Γκρίνγκρας (Paul Greengrass), μαζί με την Αμέρικα Φερέρα (America Ferrera).

«Είχα ανάγκη να γράψω τη δική μου ιστορία, να σκηνοθετήσω τη δική μου ιστορία στη σελίδα», δήλωσε στο Variety νωρίτερα φέτος σχετικά με την εξαετή απουσία του από το φώτα του Χόλιγουντ.

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