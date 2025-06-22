search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.06.2025 16:12

Το Ιράν αποφάσισε να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ

22.06.2025 16:12
hormuz

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ενέκρινε το ιρανικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Επικαλούμενο πληροφορίες από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters σημειώνει πως η απόφαση θα πρέπει να οριστικοποιηθεί από το ανώτατο όργανο ασφαλείας της χώρας.

Ωστόσο, ο βουλευτής και διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Εσμαΐλ Κοσάρι, δήλωσε στο Young Journalist Club σήμερα ότι η ενέργεια αυτή είναι στην ημερήσια διάταξη και «θα γίνει όποτε κριθεί αναγκαία».

Τα Στενά του Ορμούζ, που βρίσκονται μεταξύ Ομάν και Ιράν, αποτελούν την πλέον σημαντική θαλάσσια δίοδος παγκοσμίως για τη μεταφορά του πετρελαίου μέσω θαλάσσης.

Πάνω από το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου περνά καθημερινά από αυτή τη δίοδο, η οποία συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό. Ενδεικτικά, το 2022, η ροή πετρελαίου στα στενά του Ορμούζ ήταν κατά μέσο όρο 21 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA).

Το χειρότερο σενάριο για 150 δολάρια το βαρέλι

Το πρώτο πράγμα που θα εκτιναχθεί, θα είναι η τιμή στο πετρέλαιο. Ειδικοί προβλέπουν ακόμη και διπλασιασμό στην τιμή του βαρελιού, εκτιμώντας πως θα κοστίζει μίνιμουμ 120-130 δολάρια. Δεν αποκλείται, φοβούνται, να φτάσει και τα 150 δολάρια.

Εκτός από τα καύσιμα θα ακριβύνει αυτομάτως κάθε προϊόν.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: 86 τραυματίες και σοβαρές ζημιές σε κτίρια στο Τελ Αβίβ έπειτα από επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν

Πεζεσχκιάν: Οι ΗΠΑ βρίσκονται πίσω από τις εχθρικές ενέργειες του Ισραήλ

Σκοτ Λούκας για τον Τραμπ: «Έπεσε θύμα του Ισραήλ και χειραγωγήθηκε»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
slot
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

jello_biafra_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Jello Biafra – Αγωνία για τον κορυφαίο τραγουδιστή του hardcore punk

aftokinito_parathira_1003_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα σε αυτοκινητόδρομους: Πόσο επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου

iran-234254
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η άνοδος στη τιμή του πετρελαίου σπέρνει πανικό στις κυβερνήσεις: Τα μέτρα που ήδη πήραν σε Ευρώπη και Ασία, τι εξετάζει η Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:49
slot
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

jello_biafra_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Jello Biafra – Αγωνία για τον κορυφαίο τραγουδιστή του hardcore punk

1 / 3