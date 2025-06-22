Το Ιράν αποφάσισε να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ενέκρινε το ιρανικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Επικαλούμενο πληροφορίες από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters σημειώνει πως η απόφαση θα πρέπει να οριστικοποιηθεί από το ανώτατο όργανο ασφαλείας της χώρας.

Ωστόσο, ο βουλευτής και διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Εσμαΐλ Κοσάρι, δήλωσε στο Young Journalist Club σήμερα ότι η ενέργεια αυτή είναι στην ημερήσια διάταξη και «θα γίνει όποτε κριθεί αναγκαία».

Τα Στενά του Ορμούζ, που βρίσκονται μεταξύ Ομάν και Ιράν, αποτελούν την πλέον σημαντική θαλάσσια δίοδος παγκοσμίως για τη μεταφορά του πετρελαίου μέσω θαλάσσης.

Πάνω από το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου περνά καθημερινά από αυτή τη δίοδο, η οποία συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό. Ενδεικτικά, το 2022, η ροή πετρελαίου στα στενά του Ορμούζ ήταν κατά μέσο όρο 21 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA).

Το χειρότερο σενάριο για 150 δολάρια το βαρέλι

Το πρώτο πράγμα που θα εκτιναχθεί, θα είναι η τιμή στο πετρέλαιο. Ειδικοί προβλέπουν ακόμη και διπλασιασμό στην τιμή του βαρελιού, εκτιμώντας πως θα κοστίζει μίνιμουμ 120-130 δολάρια. Δεν αποκλείται, φοβούνται, να φτάσει και τα 150 δολάρια.

Εκτός από τα καύσιμα θα ακριβύνει αυτομάτως κάθε προϊόν.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: 86 τραυματίες και σοβαρές ζημιές σε κτίρια στο Τελ Αβίβ έπειτα από επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν

Πεζεσχκιάν: Οι ΗΠΑ βρίσκονται πίσω από τις εχθρικές ενέργειες του Ισραήλ

Σκοτ Λούκας για τον Τραμπ: «Έπεσε θύμα του Ισραήλ και χειραγωγήθηκε»