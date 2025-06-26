ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 12:14
26.06.2025 07:05

Λευκός Οίκος: Το Ιράν δεν απομάκρυνε το εμπλουτισμένο ουράνιο πριν τα αμερικανικά πλήγματα

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε έντονα την Τετάρτη σε δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι το Ιράν πιθανόν μετέφερε ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου λίγο πριν από τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα, τα οποία είχαν στόχο το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο Fox News: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία ένδειξη ότι το ουράνιο είχε μετακινηθεί πριν από τα χτυπήματα. Όσα αναφέρονται είναι ψευδή».

Σύμφωνα με την ίδια, οι εγκαταστάσεις βρίσκονται τώρα “θαμμένες κάτω από τόνους ερειπίων”, έπειτα από τις επιθέσεις που έλαβαν χώρα το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Ωστόσο, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας την Κυριακή στο ABC, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, λέγοντας πως οι ΗΠΑ θα συζητήσουν με το Ιράν για την τύχη του υλικού. «Τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να διασφαλίσουμε τι θα γίνει με αυτό το πυρηνικό καύσιμο».

Οι ΗΠΑ «απάντησαν με δύναμη» – αλλά πόση ζημιά προκάλεσαν;

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποίησαν 14 υπερβαρέα βλήματα GBU-57 (“bunker busters”, βάρους 13.600 κιλών το καθένα) εναντίον τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της θωρακισμένης βάσης στο Φορντό, που βρίσκεται μέσα σε βουνό.

Ο Τραμπ συνέχισε να υποστηρίζει δημοσίως ότι οι εγκαταστάσεις «καταστράφηκαν πλήρως» και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα «εξουδετερώθηκε για χρόνια».

Ωστόσο, η αρχική απόρρητη αξιολόγηση των υπηρεσιών πληροφοριών, που διέρρευσε μέσω του CNN, εκτίμησε ότι δεν επήλθε πλήρης καταστροφή, και ότι η καθυστέρηση στο ιρανικό πρόγραμμα δεν ξεπερνά τους λίγους μήνες.

Ο Διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, απάντησε στις επικρίσεις, λέγοντας πως νέα στοιχεία από «ιστορικά αξιόπιστη πηγή» αποδεικνύουν ότι πολλές κρίσιμες εγκαταστάσεις καταστράφηκαν και δεν μπορούν να επαναλειτουργήσουν για χρόνια.

