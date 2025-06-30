search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 15:24
ΕΛΛΑΔΑ

30.06.2025 14:09

Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά της Λιβύης

30.06.2025 14:09
Έκρηξη σε μηχανοστάσιο του δεξαμενόπλοιου Vilamoura σημειώθηκε ανοιχτά της Λιβύης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η έκρηξη του πλοίου ελληνικών συμφερόντων, με σημαία των Νήσων Μάρσαλ, ήρθε καθώς κατευθυνόταν προς Γιβραλτάρ, με εμπόρευμα περίπου 1 εκατ. βαρέλια πετρέλαιο, αναφέρει το Reuters.

Το δεξαμενόπλοιο χωρητικότητας 159.000 dwt, κατασκευής 2011, υπέστη ζημιές, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή διαρροή πετρελαίου. Το πλοίο ρυμουλκείται με ασφάλεια νότια της Ελλάδας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

MEDIA

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

LIFESTYLE

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΥΓΕΙΑ

