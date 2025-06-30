Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά της Λιβύης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έκρηξη σε μηχανοστάσιο του δεξαμενόπλοιου Vilamoura σημειώθηκε ανοιχτά της Λιβύης.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η έκρηξη του πλοίου ελληνικών συμφερόντων, με σημαία των Νήσων Μάρσαλ, ήρθε καθώς κατευθυνόταν προς Γιβραλτάρ, με εμπόρευμα περίπου 1 εκατ. βαρέλια πετρέλαιο, αναφέρει το Reuters.
Το δεξαμενόπλοιο χωρητικότητας 159.000 dwt, κατασκευής 2011, υπέστη ζημιές, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή διαρροή πετρελαίου. Το πλοίο ρυμουλκείται με ασφάλεια νότια της Ελλάδας.
Διαβάστε επίσης:
ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Ηράκλειο: Χειροπέδες σε μητέρα που φέρεται να έδωσε ζελεδάκια κάνναβης στα παιδιά της
Δήμος Αθηναίων: Επιχείρηση κατεδάφισης τουλάχιστον 70 επικίνδυνων κτισμάτων σε 21 περιοχές (photos/video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.