Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά της Λιβύης

Έκρηξη σε μηχανοστάσιο του δεξαμενόπλοιου Vilamoura σημειώθηκε ανοιχτά της Λιβύης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η έκρηξη του πλοίου ελληνικών συμφερόντων, με σημαία των Νήσων Μάρσαλ, ήρθε καθώς κατευθυνόταν προς Γιβραλτάρ, με εμπόρευμα περίπου 1 εκατ. βαρέλια πετρέλαιο, αναφέρει το Reuters.

Το δεξαμενόπλοιο χωρητικότητας 159.000 dwt, κατασκευής 2011, υπέστη ζημιές, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή διαρροή πετρελαίου. Το πλοίο ρυμουλκείται με ασφάλεια νότια της Ελλάδας.

