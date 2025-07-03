Το σόι σου: Πότε αρχίζουν τα γυρίσματα – Πότε θα δούμε το πρώτο επεισόδιο

Μία εβδομάδα πέρασε από τη στιγμή που μάθαμε ότι το ΕΚΚΟΜΕΔ ενέκρινε την χρηματοδότηση για τον νέο κύκλο της σειράς του Alpha «Το σόι σου». Όμως, όπως θα ακούσετε και στις δηλώσεις του Μελέτη Ηλία, ακόμα δεν έχει επέλθει η οριστικές συμφωνία για το project ανάμεσα στον σταθμό, την εταιρία παραγωγής και τους συντελεστές.

Παρόλα αυτά ο Μελέτης Ηλίας παραμένει αισιόδοξος και περιμένει με αγωνία να μπει σε γυρίσματα.

«Είναι μια σειρά πολύ feel good, έχει αυτό το κοκαλάκι τις νυχτερίδας που ψάχνουν όλοι σε όλες τις σειρές. Απευθύνεται σε όλη την οικογένεια χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, να αφήσει το παιδί να το δει μόνο του κ.τ.λ. Είναι κάτι που πέτυχει κι ελπίζουμε να ξαναπετύχει.

Είναι κάποιες λεπτομέρειες που ακόμα δεν τις γνωρίζουμε. Εμείς ξέρουμε ότι στα τέλη του καλοκαιριού θα ξεκινήσουμε γυρίσματα, αν όλα πάνε καλά, με σκοπό να βγει κάποια στιγμή. Ακόμα δεν ξέρουμε πότε, ποιες μέρες θα παίζει, ώρες και τα λοιπά» είπε ο ηθοποιός.

Και έδωσε ένα spoiler για τους fans που περιμένουν με αγωνίας.

«Είναι η οικογένεια. Είναι 6 χρόνια μετά. Επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη που τους αφήσαμε να πηγαίνουν και στην ουσία μπαίνουν σε καινούργιες περιπέτειες γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ η συνθήκη. Έχουν παιδιά, έχουν μεγαλώσει πια, έχουν γίνει κοτζάμ κοπέλες, έχουν τα αγόρια τους… Αρχίζει το πράγμα να γίνεται πιο ψυχοφθόρο για τους γονείς κι αντίστοιχα και για τους παππούδες».

Πότε θα δούμε τα πρώτα επεισόδια από το «Σόι σου»

Ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης εξήγησε στο «Breakfast @ Star» το χρονοδιάγραμμα του Alpha, μέχρι στιγμής.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος, «Το σόι» σου δεν προφταίνει να βγει στο αέρα το πρώτο μέρος της νέας σεζόν. Επιπλέον, ο Alpha, έχει προνοήσει κι έχει στα χέρια του μια ακόμα οικογενειακή κωμωδία, το «Τρομεροί γονείς» που θα κάνει πρεμιέρα στην αρχή της σεζόν.

«Το σόι σου», εκτός απροόπτου, θα διαδεχτεί τους «Τρομερούς γονείς» στο πρόγραμμα του σταθμού μετά τις γιορτές, εγκαινιάζοντας έτσι το δεύτερο μέρος της σεζόν.

