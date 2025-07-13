Συλλήψεις απατεώνων σε Καβάλα και Πιερία – Προσποιούνταν ιατρικές ανάγκες τηλεφωνικά για να αποσπάσουν χιλιάδες ευρώ

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Δύο εξιχνιάσεις εγκληματικών οργανώσεων που δρούσαν με τηλεφωνικές απάτες πραγματοποιήθηκαν σε Καβάλα και Πιερία, με τις αρχές να προχωρούν σε ταυτοποιήσεις, σχηματισμούς δικογραφιών και συλλήψεις.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στην Καβάλα, τρεις αλλοδαποί, μέλη εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει και δύο ακόμη άγνωστους συνεργούς τους που αναζητούνται.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, χθες το μεσημέρι στην Καβάλα, μία γυναίκα δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστη, η οποία προσποιούμενη συγγενικό της πρόσωπο το οποίο έχει τραυματιστεί, επιχείρησε να την εξαπατήσει και να της αποσπάσει χρηματικό ποσό. Η γυναίκα, αντιλαμβανόμενη την σε βάρος της απάτη διέκοψε την επικοινωνία.

Έπειτα από την καταγγελία του περιστατικού, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις δράστες, οι οποίοι όπως προέκυψε έχοντας ρόλο «εισπράκτορα», μετέβησαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην πόλη και ανέμεναν σχετικές οδηγίες από την άγνωστη συνεργό τους για την παραλαβή των χρημάτων από τα θύματα εξαπάτησης.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάσθηκαν δύο ακόμη περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που πραγματοποιήθηκαν στις 21 Ιανουαρίου στην Καβάλα και στις 11 Ιουλίου σε οικισμό του Έβρου, όπου οι συγκεκριμένοι δράστες, ενεργώντας από κοινού και με διαφορετικές συνθέσεις, κατάφεραν να εξαπατήσουν δύο ηλικιωμένες, αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ και χρυσαφικά, προσποιούμενοι είτε τους ιατρούς νοσοκομείων με πρόσχημα ότι συγγενικό τους πρόσωπο είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης, είτε τους αστυνομικούς που προτίθενται να υποθάλψουν συγγενικό τους πρόσωπο το οποίο έχει προκαλέσει θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα.

Στην κατοχή των δύο εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα τσιγάρο κάνναβης και χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ και 2.000 λέβα Βουλγαρίας. Επιπλέον κατασχέθηκε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι δράστες ως μέσω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καβάλας, ενώ από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των άλλων δύο άγνωστων συνεργών τους και η τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Εξαπάτηση ηλικιωμένης και στην Πιερία

Ταυτοποιήθηκαν -μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης- τα στοιχεία ενός ατόμου που εξαπάτησε ηλικιωμένη στην Πιερία και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, τον περασμένο Μάιο συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι η κόρη της έχει τραυματιστεί. Για να γίνουν περισσότερο πιστευτοί, συνεργός τους προσποιούνταν στο τηλέφωνο τον εγγονό της ηλικιωμένης. Μάλιστα, της ζήτησαν χρήματα για να υποβληθεί δήθεν η τραυματισμένη κόρη της σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, ενώ η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, υπενθυμίζει:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.

Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.

Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».

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