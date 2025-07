Diddy: Στον δρόμο προς την «εξιλέωση» ο ράπερ – Κάνει ψυχοθεραπεία και συμμετέχει σε προγράμματα αυτοβελτίωσης

Αποφασισμένος να αποτινάξει από πάνω του τη… ρετσινιά του «κακού παιδιού» φαίνεται ότι είναι ο Diddy, καθώς -σύμφωνα με το TMZ– ο ράπερ που κρατείται στο Ομοσπονδιακό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη έχει ξεκινήσει ψυχοθεραπεία συμμετέχοντας, παράλληλα, σε προγράμματα αυτοβελτίωσης.

Σημειώνεται ότι λίγες μέρες πριν, ο Diddy κρίθηκε αθώος για sex trafficking και ένοχος για τη μεταφορά δύο γυναικών με σκοπό την πορνεία σε μια δίκη που μονοπώλησε το ενδιαφέρον των Μέσων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Combs συμμετέχει στο πρόγραμμα STOP, το οποίο έχει ως σκοπό την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης, της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας σε σχέσεις, ενώ φέρεται να έχει, ήδη, ενταχθεί και στο πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά.

Πηγές από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι ο 55χρονος μουσικός παραγωγός και ράπερ βρίσκεται σε μια προσπάθεια να αλλάξει πορεία, αναζητώντας την προσωπική του εξιλέωση.

Βέβαια, υπάρχουν και οι φωνές που υποστηρίζουν ότι όλη αυτή η αλλαγή -εν αναμονή της ανακοίνωσης της ποινής του- αποσκοπεί να πείσει, απλά, τον δικαστή για την ειλικρινή του πρόθεση να αλλάξει.

Σημειώνεται, πάντως, ότι δεν είναι σπάνιο οι καταδικασθέντες να εισέρχονται σε αντίστοιχα προγράμματα πριν από την ανακοίνωση της ποινής τους, προκειμένου να παρουσιάσουν εικόνα μεταμέλειας και αλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν προτείνει ποινή τεσσάρων ετών κάθειρξης, με την τελική απόφαση να ανήκει στον δικαστή Αρουν Σουμπραμανιάν, ο οποίος θα ανακοινώσει την ποινή στις 3 Οκτωβρίου.

