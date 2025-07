Ιντερνετικές πλατφόρμες: Μεγαλύτερα τα κέρδη από «συνέχειες» σειρών παρά από ταινίες

Οι μεγάλοι «παίκτες» του streaming βλέπουν τα ωφέλη από τους κύκλους σειρών μυθοπλασίας που λογίζονται ως «βαριά χαρτιά» να αυξάνονται.

Μάλιστα τα κέρδη είναι περισσότερα από εκείνα που καταφέρνουν οι κινηματογραφικές ταινίες στην πρώτη προβολή τους στις OTT ή τα σίκουελ τους, σύμφωνα με έρευνα παγκόσμιας κλίμακας της Parrot Alalytics η οποία «έτρεξε» και ευρήματα της δόθηκαν στη δημοσιότητα προσφάτως.

Το Netflix είναι leader στον χώρο του με προσθήκη περίπου έξι εκατομμυρίων νέων συνδρομών, με κίνητρο τις σειρές που επιστρέφουν με νέους κύκλους επεισοδίων, όπως για παράδειγμα η περιβόητη «Squid game» («Το παιχνίδι του καλαμαρίου»), που θεωρούνται ως τηλεοπτικά blockbuster, σημειώνει το Media Post.

Το αντίστοιχο διάστημα του 2024 το Netflix είχε προσθέσει από τους νέους κύκλους 3,7 εκατ. νέους συνδρομητές.

Σαν τρέιλερ ακολουθεί η Warner Bros Discovery (με τις πλατφόρμες HBO Max, Discovery+) με 5,5 εκατ. νέες συνδρομές στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, παγκοσμίως, μεταβολή σχεδόν τριπλάσια από εκείνη του αντίστοιχου περσινού διαστήματος (δύο εκατ. νέες συνδρομές).

Η Disney επίσης έκλεισε το δεύτερο τρίμηνο του 2025 με θετικό πρόσημο, η αύξηση όμως στη βάση της συνδρομητικής πλατφόρμας της την έφερε στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης. Φέτος οι νέες συνδρομές ήταν λίγο πάνω από τα 2,5 εκατ. ενώ πέρσι στο ίδιο διάστημα ήταν στα 1,9 εκατ. νέες εγγραφές.

Για την Warner Bros. Discovery , οι μεγάλες σειρές αυτό το τρίμηνο περιελάμβαναν τις μεγάλες σειρές του HBO Max — «The Last of Us» και «The White Lotus».

Ταυτόχρονα, οι κινηματογραφικές ταινίες που κάνουν τώρα το ντεμπούτο τους στο streaming – ως κύριος λόγος εγγραφής νέων συνδρομητών – έχουν μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Η Disney+ είδε να αυγατίζουν οι νέες συνδρομές από ταινίες κατά περίπου πέντε εκατομμύρια. Εντυπωσιακό μεν αλλά σημαντικά μικρότερο μέγεθος από τα 6,5 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το Netflix είχε νέες εγγραφές αλλά ήταν… «πεσμένες» σε σχέση με πέρσι (στα τέσσερα εκατ. από έξι). Ο έτερος γίγαντας του streaming, η WBD, στο β’ τρίμηνο του 2024 είχε 4,8 εκατ. καινούργιους συνδρομητές, ενώ φέτος μόλις 2,1 εκατ.. Η λίστα με τους «μεγάλους» τίτλους της Disney φέτος συμπεριελάμβανε και την κινηματογραφική επιτυχία του περσινού καλοκαιριού «Deadpool & Wolverine». Άλλοι τίτλοι αξιοθέατοι ήταν μεταξύ άλλων οι «Alien: Romulus», το «Moana 2» και «Avengers: Endgame».

Διαβάστε επίσης:

Στο ΕΣΡ ΣΚΑΪ και ΑΝΤ1 για τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές τους – Από κοντά και ο Παραπολιτικά FM

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Το ξεχωριστό αφιέρωμα της Finos Film για τη μεγάλη πρωταγωνίστρια (Video)

ALPHA: Από τη Γερμανού στην Καινούργιου – Η εσωτερική μεταγραφή