Νύχτα ταραχών από ακροδεξιούς στη Βρετανία: Νέα επεισόδια σε διαδήλωση έξω από ξενοδοχείο όπου διαμένουν αιτούντες άσυλο (videos)

Νέα επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Κυριακής (20/7) στο Έπινγκ, βορειοανατολική συνοικία του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης έξω από ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνται προσωρινά αιτούντες άσυλο.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθη ένα άτομο μετά τη διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες πολίτες.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια και καπνογόνα εναντίον οχημάτων της αστυνομίας που είχαν κλείσει τον δρόμο προς το ξενοδοχείο, σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA Media.

