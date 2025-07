Συνεργασία μεταξύ του Porto Carras και της SWOT Hospitality

Το εμβληματικό θέρετρο Porto Carras και η SWOT Hospitality, κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων, ανακοινώνουν τη συνεργασία τους.

Το Porto Carras αναθέτει στην έμπειρη ομάδα της SWOT Hospitality τη διαχείριση του εμβληματικού ξενοδοχείου Meliton και του φημισμένου Porto Carras Golf, δύο εμβληματικών μονάδων του ιστορικού Porto Carras Grand Resort.

Το Porto Carras Grand Resort αποτελεί έναν μοναδικό τουριστικό προορισμό με απαράμιλλη φήμη. Είναι το ξενοδοχείο που καθιέρωσε τη Χαλκιδική και τη Βόρεια Ελλάδα στον χάρτη των πολυτελών ξενοδοχείων, γράφοντας τη δική του ιστορία για δεκαετίες. Το συγκρότημα εκτείνεται σε μια εντυπωσιακή παραθαλάσσια έκταση 9 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει πολυτελείς μονάδες όπως το Meliton και το Sithonia.

Επιπλέον, το Porto Carras φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική μαρίνα στη Βόρεια Ελλάδα και διαθέτει παγκόσμιας κλάσης αθλητικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων γήπεδο γκολφ 18 οπών, γήπεδα μπάσκετ και τένις, καθώς και ιππικούς χώρους. Το θέρετρο προσφέρει μια εξαιρετική γκάμα εμπειριών ψυχαγωγίας, γαστρονομίας και ευεξίας — συμπεριλαμβανομένου του φημισμένου οινοποιείου Porto Carras, ενός ζωντανού καζίνο, μοναδικών εστιατορίων και μπαρ, καθώς και ενός υπερσύγχρονου κέντρου Spa και θαλασσοθεραπείας.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου, φιλόδοξου κεφαλαίου για το Porto Carras, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του ως κορυφαίου προορισμού στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Παράλληλα, επιβεβαιώνει το όραμα του Porto Carras να προσφέρει ανώτερες εμπειρίες φιλοξενίας σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ενδυναμώνοντας δυναμικά το χαρτοφυλάκιο της SWOT Hospitality και την ηγετική της θέση στην τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας και διεθνώς.

«Στο Porto Carras, στόχος μας είναι να προσφέρουμε τουριστικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας μέσω των πολυτελών μας ξενοδοχειακών μονάδων. Προς αυτή την κατεύθυνση, προχωρήσαμε στη συνεργασία με τη SWOT Hospitality, φιλοδοξώντας να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στις προοπτικές του Porto Carras, ενός μοναδικού θέρετρου και διεθνούς προορισμού. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία αυτή θα είναι αμοιβαία επωφελής και για τις δύο εταιρείες», δήλωσε ο Sergei Smirnov, Πρόεδρος του Porto Carras.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συνεργασία μας με το Porto Carras για τη διαχείριση του εμβληματικού ξενοδοχείου Meliton και του γηπέδου γκολφ. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη θέση της SWOT Hospitality ως ηγετική δύναμη στον ξενοδοχειακό κλάδο της Ελλάδας», δήλωσε ο Στέλιος Κουτσίβιτης, Πρόεδρος της SWOT Hospitality.

Σχετικά με το Porto Carras Grand Resort

To Porto Carras Grand Resort είναι το ιστορικό εμβληματικό Resort, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην εγκαθίδρυση του πολυτελούς τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Σε ένα φυσικό περιβάλλον απαράμιλλης ομορφιάς και έντονων εναλλαγών, για 50 χρόνια προσφέρει στους επισκέπτες του υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Βρίσκεται πλάι σε μια αμμώδη ακτογραμμή μήκους 9 χιλιομέτρων και περιτριγυρισμένο από μια κατάφυτη έκταση 18.000 στρεμμάτων, με κήπους κάτω από τη σκιά των πεύκων που ντύνουν τις πλαγιές του όρους Μελίτων. Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν ένα γήπεδο γκολφ 18 οπών, τον μεγαλύτερο αμπελώνα βιολογικής καλλιέργειας στην Ελλάδα, ένα κέντρο θαλασσοθεραπείας και ευεξίας, εστιατόρια με γαστρονομία υψηλού επιπέδου, καζίνο και μαρίνα που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Επιπλέον, μια μεγάλη γκάμα αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε στεριά και θάλασσα είναι διαθέσιμη σε επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το portocarras.com

Σχετικά με τη SWOT Hospitality

Λειτουργώντας από τον Μάιο του 2013, η SWOT Hospitality είναι μια κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα. Η εταιρεία εξειδικεύεται επίσης στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, διαχείριση επενδύσεων και ξενοδοχειακών έργων, καθώς και σε υπηρεσίες πωλήσεων, μάρκετινγκ και συμβουλευτικής.

Η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η ικανότητα της SWOT να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας ξενοδοχειακής βιομηχανίας έχουν οδηγήσει κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματίες να εμπιστευτούν την εταιρεία για την υλοποίηση του οράματός τους για αριστεία.

Η SWOT Hospitality διαχειρίζεται ένα ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο αξίας €600 εκατομμυρίων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και συνεργάζεται με μερικές από τις πιο γνωστές διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες όπως οι Hilton, Marriott International Inc., Hyatt Hotels Corporation, Accor S.A., και Nikki Beach Hotels & Resorts. Διαθέτει επίσης πιστοποιήσεις White Label Operator (WLO) από τους Intercontinental Hotels & Resorts και Leading Hotels of the World.

Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν εξαιρετική πορεία υψηλής απόδοσης και δημιουργίας αξίας, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξαγορά, ανάπτυξη και διαχείριση μερικών από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της περιοχής — με συνολική δυναμικότητα άνω των 3.500 δωματίων και αξία άνω του €1 δισ.