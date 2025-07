Ανεξέλεγκτο μαίνεται το πύρινο μέτωπο στο Άρσος, στην επαρχία Λεμεσού στην Κύπρο, ενώ νέα φωτιά εκδηλώθηκε και στην περιοχή Αρόδων της επαρχίας Πάφου. Την ίδια ώρα, ο απολογισμός είναι τραγικός, καθώς τουλάχιστον δύο άνθρωποι, που προσπάθησαν να ξεφύγουν από τις φλόγες, βρέθηκαν απανθρακωμένοι.

Παράλληλα, οι φλόγες φαίνεται πως έχουν «καταπιεί» δεκάδες σπίτια, περισσότερα από 100 σε μία μόνο κοινότητα, ενώ 10 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

Η φωτιά ξεκίνησε χτες, περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης στο χωριό Μαλλιά συνολικά εκκενώθηκαν 14 χωριά. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην επαρχία Λεμεσού έχει κάψει πάνω από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ υπάρχουν έντονες αναζωπυρώσεις που αντιμετωπίζονται, δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής. Στη «μάχη» έχουν ριχτεί από το πρωί και 13 εναέρια μέσα.

Συνδρομή στην Κύπρο με την αποστολή 26 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) παρέχει η Ελλάδα για την κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Λεμεσού.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Ελλάδα παρέχει συνδρομή στην Κύπρο με την αποστολή 26 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) εκ των οποίων οι 16 από την 1η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. (Αθήνα) και 10 από την 2η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. (Θεσσαλονίκη).

Η αποστολή των επίγειων δυνάμεων πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), ο οποίος ενεργοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της κυπριακής κυβέρνησης προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC).

Συγκεκριμένα, σήμερα, και ώρα 16:00 απογειώθηκε από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-27, για την Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια με προορισμό την πληγείσα περιοχή της Κύπρου, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ κινητοποίησε δύο αεροπλάνα Canadair από τον κοινό στόλο πυρόσβεσης της ΕΕ, τη rescEU, που σταθμεύει στην Ισπανία, ανταποκρινόμενο στο αίτημα των κυπριακών αρχών για βοήθεια μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Λεμεσού, αναφέρει σε ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Heartbreaking to see the people of Cyprus face yet another wildfire emergency.



EU firefighting planes have been deployed and ready to assist.



With homes and livelihoods under threat, European solidarity must remain swift and strong 🇪🇺🇨🇾