Ο εξαιρετικός ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ Gene Gillette έρχεται από τη Νέα Υόρκη στην Ελλάδα

Η Ιόλη Ανδρεάδη και o Άρης Ασπρούλης εμπνέονται από το συγκλονιστικό δοκίμιο του Αντονέν Αρτώ «Βαν Γκογκ: ο αυτόχειρας της κοινωνίας» και δημιουργούν το νέο θεατρικό έργο «Αρτώ / Βαν Γκογκ», προσκαλώντας τον εξαιρετικό ηθοποιό του Μπρόντγουεϊ Gene Gillette στη χώρα μας από τη Νέα Υόρκη, αποκλειστικά για να ερμηνεύσει τον θρυλικό διανοητή υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Ιόλης Ανδρεάδη και μόνο για 15 παραστάσεις στο Θέατρο Σημείο.

Πρεμιέρα 1η Οκτωβρίου 2025 , από Τετάρτη έως Κυριακή στις 20.00 έως 19/10

Στο Παρίσι του 1947 ο Αντονέν Αρτώ εμφανίζεται σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο. Δείχνει ήρεμος. Είναι ήρεμος. Ύστερα από εννέα χρόνια ψυχιατρικού εγκλεισμού και έχοντας υποστεί 51 ηλεκτροσόκ, μοιάζει να έχει επανέλθει στην «τάξη». Η διάλεξή του έχει τίτλο «Βαν Γκογκ, ο Αυτόχειρας της Κοινωνίας».

Το περιβάλλον γύρω του είναι ασφυκτικό. Το κοινό σιωπηλό. Το φρόνημά του υψηλό. Έχει έρθει με αποδείξεις. Τις κουβαλάει στα 406 μουντζουρωμένα τετράδια που δεν αποχωρίζεται ποτέ. Όλη η καλή κοινωνία του Παρισιού έχει κατακλύσει τον χώρο για να τον ακούσει. Gide, Breton, Camus, Lacan.

Υπερασπίζεται με πάθος μια ιδέα: η αυτοκτονία του Βίνσεντ Βαν Γκογκ είχε τους εκτελεστές της.

Ο Gene Gillette έγινε ευρύτερα γνωστός στο θεατρικό κοινό της Νέας Υόρκης από τη συγκλονιστική ερμηνεία του ως «Άμλετ» στο Denver Civic Theatre και από τις παγκοσμίως γνωστές παραστάσεις στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει τα τελευταία χρόνια όπως το «To Kill A Mockingbird» (Lincoln Center Theater) -η μοναδική παράσταση που ανέβηκε μεταξύ άλλων και στο Madison Square Garden και θεωρείται «το πιο επιτυχημένο αμερικανικό έργο στην ιστορία του Μπρόντγουεϊ» σύμφωνα με το «60 Minutes»-, το «The Curious Incident of the Dog in the Night-Time» (Broadway, National Theatre) και το «War Horse» (Broadway), μεταξύ πολλών άλλων.

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Κείμενο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Στον ρόλο του Αντονέν Αρτώ ο Gene Gillette

Η παράσταση παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.

