Πυροδοτεί μεταγραφική «βόμβα» η ΑΕΚ – Στα «κιτρινόμαυρα» ο Λούκα Γιόβιτς μέχρι το 2027 (video)

Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Σέρβος επιθετικός Λούκα Γιόβιτς, με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να είναι έτοιμη για μια μεγάλη μεταγραφική «βόμβα».

Ο 27χρονος Λούκα Γιόβιτς αποτελεί τον «εκλεκτό» του Μάρκο Νίκολιτς για την κορυφή της επίθεσης, με τον παίκτη να αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει στην Ένωση.

Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή παγκόσμιας κλάσης, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε Ρεάλ Μαδρίτης και Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μίλαν.

Εκπρόσωποι των «κιτρινόμαυρων» ταξίδεψαν χθες (3/7) στη Σερβία για τις τελικές διαπραγματεύσεις με τον ποδοσφαιριστή και συμφώνησαν σε όλα με τον Σέρβο σέντερ φορ για πλουσιοπάροχο συμβόλαιο μέχρι το 2027.

🚨🇬🇷 Luka Jović to AEK Athens, here we go! Deal in place until June 2027, all agreed.



Jović arrives today in Athens, wanted by director Ribalta — all done as @Marca reports.



It was never a done deal or even close with Oviedo despite reports. ❌ pic.twitter.com/VYzWezFAGQ