Στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ – «Μικρό καλάθι» από Πεσκόφ για βελτίωση των διμερών σχέσεων (video)

Στη Μόσχα έφτασε σήμερα, Τετάρτη (6/8), ο ειδικός απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, όπου αναμένεται να έχει συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, τον Γουίτκοφ «υποδέχθηκε ο ειδικός αντιπρόσωπος του προέδρου, ο Κίριλ Ντμίτριεφ», δυο ημέρες προτού εκπνεύσει το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία, ο οποίος ξεκίνησε το 2022.

Η στιγμή που ο Γουίτκοφ αναχωρεί από το αεροδρόμιο της Μόσχας:

⚡️Presumed Motorcade of US Envoy Steve Witkoff Leaves Moscow's Vnukovo Airport on Wednesday Morning https://t.co/aJpVU3KX01 pic.twitter.com/XaydrkEMKL