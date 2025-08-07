search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

Γεράσιμος Ανδρεάτος: Έκκληση για αίμα για τον ανιψιό του – «Είναι κρίσιμες οι στιγμές που περνάει» (Video)

andreatos-new

Έκκληση για αίμα δημοσίως απηύθυνε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο οποίος μέσα από ένα βίντεο στα socal media, γνωστοποίησε ότι ο ανιψιός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην Εντατική και έχει άμεσα ανάγκη από αιμοπετάλια.

«Καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Ο ανιψιός μου, Ζαχαρίας, έχει άμεσα ανάγκη από αίμα. Είναι στην εντατική στον “Ευαγγελισμό” και είναι κρίσιμες οι στιγμές που περνάει. Θα ήθελα να παρακαλέσω όποιον έχει την ευγενή καλοσύνη να πάει στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Ευαγγελισμού. Μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2132043956 και να προσφερθεί να δώσει αιμοπετάλια. Είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία, θα ενημερωθείτε μέσω τηλεφώνου ή αν πάτε από εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

