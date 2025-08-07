Μεσσηνία: Αγροτικό έπεσε από γκρεμό 9 μέτρων στη παραλία της Σάντοβας – Σώος ο οδηγός

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας οδηγός που κινούνταν στον δρόμο στην παραλία της Σάντοβας στη Μεσσηνία.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αγροτικό όχημα που οδηγούσε έπεσε από γκρεμό 9 μέτρων.

Ο τουρίστας οδηγός κατέληξε μαζί με το αγροτικό του στην αμμουδιά της παραλίας της Μεσσηνίας, σε απόσταση από τα beach bar που λειτουργούν στην περιοχή.

Ευτυχώς δεν κινδύνεψε κανείς, καθώς λίγο πιο δίπλα έπαιζαν μικρά παιδιά και έκανε ηλιοθεραπεία αρκετός κόσμος.

Πηγή: ertnews.gr

Ο οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και είναι καλά στην υγεία του.

Για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί της Τροχαίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, διασώστης με μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο.

