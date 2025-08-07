search
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.08.2025 14:29

Όλα τα βλέμματα στην αποψινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ για τα 22 εκατ. ευρώ – Κατάθεση δελτίων σε καταστήματα ΟΠΑΠ ή μέσω διαδικτύου για το μεγαλύτερο τζακ ποτ όλων των εποχών

07.08.2025 14:29
praktoreio_opap_tzoker

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ, που μοιράζει απόψε τουλάχιστον 22 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο διανεμόμενο έπαθλο όλων των εποχών, το οποίο θα διεκδικήσουν όσοι καταθέσουν τα δελτία τους, έως τις 21:30 απόψε, στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα ή μέσω διαδικτύου στο opaponline.gr.

«Το ΤΖΟΚΕΡ έχει προκαλέσει φρενίτιδα, καθώς είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που κληρώνει ένα τόσο μεγάλο ποσό: 22 εκατομμύρια ευρώ! Οι συμμετοχές είναι πολύ αυξημένες και στα πέντε καταστήματά μας, όχι μόνο από τους πελάτες μας, αλλά ακόμη και από περαστικούς ή παραθεριστές», τονίζει η Παναγιώτα Λουκά, ιδιοκτήτρια καταστημάτων ΟΠΑΠ σε Παξούς, Πρέβεζα, Παραμυθιά, Ηγουμενίτσα και Ασπροκκλήσι.

Παναγιώτα Λουκά, ιδιοκτήτρια καταστημάτων ΟΠΑΠ

Η μεγάλη κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 22:00, θα μεταδοθεί στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube, για όποιον επιθυμεί να την παρακολουθήσει ζωντανά.

Συμμετοχή στην κλήρωση με ομαδικά δελτία

Κυνηγώντας τα 22 εκατομμύρια ευρώ του ΤΖΟΚΕΡ, πολλοί επιλέγουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και συμμετέχουν στην κλήρωση με ομαδικά δελτία τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όσο και μέσω διαδικτύου.

«Ο κόσμος έχει μάθει πλέον τα ομαδικά δελτία και σε μεγάλα τζακ ποτ πολλοί τα προτιμούν, καθώς έτσι μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη. Στα καταστήματα ΟΠΑΠ μπορεί κανείς να βρει προσυμπληρωμένα ομαδικά δελτία, με περισσότερες επιλογές αριθμών. Αρκετοί, ωστόσο, έρχονται με την παρέα τους και συμπληρώνουν αριθμούς δικής τους επιλογής», σημειώνει η κα. Λουκά.

Τρία τυχερά 5άρια στην κλήρωση της Τρίτης

Η κλήρωση της Τρίτης μπορεί να μην ανέδειξε μεγάλο νικητή, βρέθηκαν όμως τρεις τυχεροί 5άρηδες που κέρδισαν από 100.000 ευρώ ο καθένας. Τα δύο τυχερά δελτία είχαν κατατεθεί σε καταστήματα ΟΠΑΠ σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, ενώ το τρίτο ήταν διαδικτυακή συμμετοχή.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

