Σκληρό χαράτσι οι ιδιωτικές ασφάλειες – Κατακόρυφη η αύξηση των ασφαλίστρων

Ασφαλιστήρια συμβόλαια από χρυσάφι πουλάει η αγορά της ιδιωτικής υγείας, η οποία γίνεται πιο ακριβή και λιγότερο διαφανής για τους καταναλωτές.

Για το θέμα, άλλωστε, έχει προβεί σε ειδικές συστάσεις η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία μάλιστα τονίζει ότι βλέπει «ρυθμιστικές ασυμμετρίες» στην ανάπτυξη ιδιωτικών κλινικών, «αδιαφάνεια» στην τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, καθώς και κατακόρυφη αύξηση των ασφαλίστρων στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, λόγω του «τιμαρίθμου υγείας» που χρησιμοποιούνταν μέχρι πρόσφατα.

Έτσι λοιπόν, οι ασφαλισμένοι σε ιδιωτικές εταιρείες αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για την ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη, παρά το γεγονός ότι πληρώνουν όλο και ακριβότερα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην έρευνά της για τις ιδιωτικές κλινικές και τις ασφαλιστικές εταιρείες υγείας εντόπισε τα εξής προβλήματα:

Οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει να έχουν πιο ξεκάθαρους κανόνες για να μπορούν να αυξάνουν τις κλίνες τους και να εξυπηρετούν καλύτερα τον κόσμο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αυξάνουν συνεχώς τα ασφάλιστρα, κάτι που οι πελάτες δεν μπορούν να προβλέψουν. Επίσης, η Επιτροπή είναι επιφυλακτική με τον νέο δείκτη που θα χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές για να υπολογίζουν τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα, καθώς μπορεί να αμβλύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Υπάρχει έλλειψη διαφάνειας στις τιμές. Οι ασθενείς και οι καταναλωτές δυσκολεύονται να συγκρίνουν τις τιμές των υπηρεσιών υγείας και των ασφαλειών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιλέξουν το καλύτερο για αυτούς.



Συνοπτικά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού προειδοποιεί ότι η αγορά της ιδιωτικής υγείας γίνεται πιο ακριβή και λιγότερο διαφανής για τους καταναλωτές, ενώ παράλληλα διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Αναφέρει ακόμη πως «είναι σίγουρα ωφέλιμο για τον καταναλωτή το γεγονός ότι οι ιδιωτικές κλινικές υποχρεούνται να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους

τιμοκατάλογο των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από αυτές». Και κάνει αντίστοιχη πρόταση.

Τιμολόγηση πελατών

Η Επιτροπή σημειώνει πως «αναδείχθηκε το ζήτημα της διακριτικής τιμολόγησης πελατών και της αδιαφάνειας στην τιμολόγηση των υπηρεσιών υγείας, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τη σύγκριση υπηρεσιών και την επαλήθευση των χρεώσεων με βάση τους δημοσιευμένους τιμοκαταλόγους των ιδιωτικών κλινικών και της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στις

σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών».

Παράλληλα «αντιστοίχως, αύξηση παρατηρείται και στο κόστος των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλισης υγείας, η οποία εν μέρει αποδίδεται στην αύξηση του κόστους και του όγκου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο, η αναφερόμενη κατακόρυφη αύξηση κατά την περίοδο 2024-2025 φαίνεται να αποδίδεται και στην εφαρμογή του ΕΔΥ» (εννοεί τον δείκτη που χρησιμοποιούνταν μέχρι το φθινόπωρο του 2024).

Εν τω μεταξύ «την τελευταία πενταετία σημειώνεται αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, και το δημόσιο σύστημα υγείας δέχεται πιέσεις, με το ποσοστό των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων στην υγεία να είναι χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με τη μείωση του αριθμού των δημοσίων

νοσοκομείων, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των συνολικών δαπανών υγείας (35% το 2019 και 34% το 2023) καλύπτεται απευθείας από τα νοικοκυριά (out of pocket), κυρίως με τη μορφή συμμετοχής για φάρμακα και άμεσων πληρωμών για υπηρεσίες, και με την ιδιωτική ασφάλιση να καλύπτει ένα μικρό ποσοστό των συνολικών δαπανών για την υγεία (4,3%)».

Η συγκέντρωση της αγοράς

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας «ο βαθμός συγκέντρωσης στην αγορά χαρακτηρίζεται μέτριος, ενώ οι εξαγορές που έχουν λάβει χώρα από ξένα επενδυτικά κεφάλαια τα τελευταία έτη δεν έχουν μεταβάλει δραματικά τον βαθμό συγκέντρωσης από το 2019 έως το 2022.

Παρατηρείται, έως και σήμερα, κινητικότητα στις εξαγορές παρόχων πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στις σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών». Ωστόσο «το νομοθετικό πλαίσιο δεν δημιουργεί εμπόδια στην αύξηση των κλινών, αλλά οι προϋποθέσεις αύξησης των κλινών

μπορούν να δυσκολέψουν ή να εμποδίσουν μια κλινική από το να προβεί σε αύξηση κλινών. Υφίστανται ρυθμιστικές ασυμμετρίες λόγω της παράλληλης εφαρμογής τριών διαφορετικών καθεστώτων αδειοδότησης, λειτουργίας και επέκτασης των κλινών των ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες φαίνεται να προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, καθώς τίθενται διαφορετικές προδιαγραφές ως προς το προσωπικό, τον εξοπλισμό, τους χώρους και τον ελάχιστο αριθμό κλινών, με αποτέλεσμα τη διατήρηση κλινικών τριών ταχυτήτων».

Μείωση μακροχρόνιων συμβάσεων

Αναφορικά με τον κλάδο των ασφαλίσεων υγείας παρατηρείται «σταθερά ανοδική τάση της ζήτησης για ασφαλιστήρια συμβόλαια την τριετία 2021-2023 και μεγέθυνση της αγοράς ασφάλισης

υγείας με αυξανόμενο ρυθμό (περίπου 10%) στη διετία 2023- 2024)».

Μάλιστα διαπιστώνεται «μεγάλη μείωση πλήθους μακροχρόνιων συμβάσεων ασφάλισης υγείας κατά την περίοδο 2021-2023 και σημαντική ενίσχυση των συμβάσεων μη εγγυημένης ανανεωσιμότητας (ήτοι τα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια), τα οποία παρέχουν υψηλότερο περιθώριο κάλυψης λοιπών εξόδων». Βέβαια ο βαθμός συγκέντρωσης στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλισης υγείας είναι «μέτριος». Δεδομένου ότι «το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών της έρευνας συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους νοσοκομειακούς ομίλους στην Ελλάδα, είτε άμεσα είτε μέσω εταιρειών διαχείρισης»,

οι τέσσερις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες «διαπραγματεύονται τις σχετικές συμβάσεις απευθείας με τους νοσοκομειακούς παρόχους. Επίσης οι δώδεκα εκ των δεκατριών ασφαλιστικών εταιρειών της έρευνας συνεργάζονται με τουλάχιστον μία εταιρεία διαχείρισης για τα προσφερόμενα νοσοκομειακά ασφαλιστικά προγράμματα υγείας, ενώ εννέα εξ αυτών διατηρούν συνεργασία με δύο εταιρείες διαχείρισης».

Φραγμοί στην είσοδο

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, «δεν προκύπτουν νομικοί ή πραγματικοί φραγμοί στην είσοδο ή στην επέκταση επιχειρήσεων στον κλάδο νοσοκομειακής ασφάλισης υγείας. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι δικαιολογημένα αυστηρό προκειμένου να διασφαλίζεται η οικονομική φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών και η προστασία της ασφαλιστικής πίστης».

Ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση έχει το γεγονός ότι «παρατηρείται τάση της καθετοποίησης των ασφαλιστικών εταιρειών με τη δραστηριοποίησή τους στον κλάδο της υγείας, η οποία μπορεί να έχει, σύμφωνα με την οικονομική βιβλιογραφία, ως κυριότερα αποτελέσματα φαινόμενα τύπου patient steering effect και enrollee steering effect.

Εκφράζεται όμως από τις ιδιωτικές κλινικές της έρευνας της υπηρεσίας η άποψη ότι συνέργειες μεταξύ παρόχων υγείας και ασφαλιστικών εταιρειών θα κατευθύνουν το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλισμένων προς τους μεγάλους ομίλους υπηρεσιών υγείας, κάτι το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση αποτελεί αντικείμενο έρευνας των αρχών ανταγωνισμού στο πλαίσιο προληπτικής εξέτασης των γνωστοποιηθέντων συγκεντρώσεων επιχειρήσεων.

Το φαινόμενο της καθετοποίησης παρατηρείται και στην Ελλάδα, αρχικώς με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από τον όμιλο HHG των κεφαλαίων CVC, και πιο πρόσφατα με την ανακοίνωση

της εξαγοράς της Ευρωκλινικής από την Generali».

