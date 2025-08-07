Σπάνιο αντίτυπο από την πρώτη έκδοση του «Hobbit» πουλήθηκε σχεδόν 50.000 ευρώ (photos)

Ένα σπάνιο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του διάσημου βιβλίου «Χόμπιτ» του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν (J.R.R. Tolkien), που βρέθηκε κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης ενός σπιτιού στο Μπρίστολ, πουλήθηκε σε δημοπρασία για 43.000 λίρες, περίπου 50.000 ευρώ.

Το βιβλίο που αγοράστηκε από έναν Βρετανό συλλέκτη, είναι ένα από τα 1.500 αρχικά αντίτυπα του εμβληματικού μυθιστορήματος φαντασίας που εκδόθηκαν το 1937.

Από αυτά, «μόνο μερικές εκατοντάδες πιστεύεται ότι έχουν απομείνει», σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Auctioneum, που εντόπισε το μυθιστόρημα σε μια βιβλιοθήκη ενός σπιτιού στην όμορφη, παραθαλάσσια βρετανική πόλη.

That's an expensive book! This copy of Hobbit has sold for £43,000 at auction in Bath💰



The rare first edition was found during a routine house clearance in Bristol – it is one of only 1,500 copies initially printed in September 1937. pic.twitter.com/W7x5lWYJ3L — BBC Bristol (@BBCBristol) August 6, 2025

Όπως αναφέρει ο Guardian, oι πλειοδότες από όλο τον κόσμο ανέβασαν την τιμή περισσότερο από τέσσερις φορές από ό,τι περίμενε ο οίκος δημοπρασιών.

«Είναι ένα υπέροχο αποτέλεσμα για ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο», δήλωσε η υπεύθυνη για τις σπάνιες εκδόσεις της Auctioneum, Κέιτλιν Ράιλι (Caitlin Riley). «Κανείς δεν ήξερε ότι υπήρχε. Ήταν σε μια συνηθισμένη βιβλιοθήκη. Με την πρώτη ματιά ήταν ξεκάθαρο ότι είναι ένα αρχικό αντίτυπο του Χόμπιτ, οπότε το πήρα και άρχισα να το ξεφυλλίζω», συμπλήρωσε.

#ArtnetNews: ‘Unimaginably Rare’ First Edition of JRR Tolkien’s ‘The Hobbit’ Discovered in U.K. Home.



Read more: https://t.co/EwGMKNlVmb



Article by Jo Lawson-Tancred

__________

Pictured: Caitlin Riley holds JRR Tolkein's The Hobbit. Photo courtesy Auctioneum. pic.twitter.com/0OMHX1MFmZ — Artnet (@artnet) August 6, 2025

Το βιβλίο, με το χαρακτηριστικό ανοιχτό πράσινο εξώφυλλο, περιέχει ασπρόμαυρες εικονογραφήσεις από τον ίδιο τον Τόλκιν, ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν της Μέσης Γης, όταν ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Βρέθηκε στην οικογενειακή βιβλιοθήκη του Τζόζεφ Χιούμπερτ Πρίστλεϊ (Joseph Hubert Priestley), ενός βοτανολόγου που ήταν αδελφός, του εξερευνητή της Ανταρκτικής και γεωλόγου, Σερ Ρέιμοντ Πρίστλεϊ (Raymond Priestley).

Σημειώνεται ότι η αξία των πρώτων εκδόσεων του έργου είναι τεράστια για τους συλλέκτες. Το 2015, μία πρώτη έκδοση του βιβλίου, η οποία περιείχε μια χειρόγραφη σημείωση του ίδιου του Τόλκιν, στα παλαιά αγγλικά, πωλήθηκε από τον οίκο Sotheby’s για το ποσό των 137.000 λιρών (157.500 ευρώ).

Το εμβληματικό μυθιστόρημα φαντασίας έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως ενώ αποτέλεσε τον προάγγελο του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Η ιστορία της Μέσης Γης μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη τη δεκαετία του 2010, σε μια επική τριλογία ταινιών, σε σκηνοθεσία του Πίτερ Τζάκσον (Peter Jackson).

Διαβάστε επίσης:

Κριτική ταινίας: «Επικίνδυνα…κοντά σου» – Προσπαθεί να είναι μυστήριο

Η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου – Σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη

«Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι» του Σαίξπηρ από το Θεσσαλικό Θέατρο σε περιοδεία (Photos)