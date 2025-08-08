ΚΚΕ: Αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους

«Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό τίποτα λιγότερο από την άμεση εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης της ελληνικής Βουλής του 2015 για την αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, και τη διακοπή κάθε συνεργασίας με το κράτος του Ισραήλ, που συνιστά συνενοχή στο έγκλημα.

Θυμίζουμε ότι για τα ζητήματα αυτά έχουμε καταθέσει από τον Μάιο επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό και αίτημα διεξαγωγής προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στη Βουλή, εις μάτην μέχρι στιγμής».

Αυτός είναι ο πυρήνας της πολιτικής θέσης του ΚΚΕ για τη Γάζα, όπως την κατέγραψε ο γ.γ. της Κ.Ε. του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας με άρθρο του στο Dnews την Τετάρτη.

Όπως σημείωσε, «η αγανάκτηση για την ελληνική κυβέρνηση, που στηρίζει το έγκλημα, πρέπει τώρα να εκφραστεί ακόμα πιο μαζικά και αποφασιστικά».

Άλλωστε «η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει εγκληματικές ιστορικού χαρακτήρα ευθύνες, όχι μόνο γιατί αρνείται πεισματικά να καταδικάσει τη θηριωδία, αλλά και γιατί εξελίσσεται σε βασικό συνήγορο του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ, υπερασπιζόμενη τη “στρατηγική συμμαχία” με αυτό».

Στο εσωτερικό πεδίο, όπως έγραψε ο Κουτσούμπας, η κυβέρνηση «φτάνει στο σημείο να κολλάει τη “ρετσινιά” του “αντισημιτισμού” στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς τον λαό της Παλαιστίνης και να ενεργοποιεί τον λεγόμενο “αντιρατσιστικό” νόμο για την καταστολή τους!

Ενώ γνωρίζει ότι μέσα και στο ίδιο το Ισραήλ υπάρχουν κόμματα, όπως το ΚΚ Ισραήλ, και κινήματα που καταδικάζουν τη γενοκτονία και υφίστανται διώξεις».

Σε ό,τι αφορά την ελληνική πολιτική επικαιρότητα, το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ εξέδωσε μια ιδιαίτερα καυστική ανακοίνωση μετά τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο «Πρώτο Θέμα», στην οποία σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Το πρόβλημα με τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του δεν είναι ούτε η έλλειψη “μαγικών ικανοτήτων”, όπως προκλητικά ισχυρίζεται, ούτε η απουσία αυτοκριτικής, καθώς τίποτα από όσα κάνει δεν γίνεται “κατά λάθος”.

Είναι ότι σε όλους τους τομείς, από την ακρίβεια μέχρι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υλοποιεί με προσήλωση την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες του λαού για τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων, ακολουθώντας κατά γράμμα τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., με τις οποίες συμφωνούν και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, όπως είναι η “πράσινη μετάβαση”, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, οι οδηγίες για την κατάργηση του οκταώρου κ.λπ.».

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, όπως σημειώνει ο Περισσός, «όντως επιδεικνύει “μαγικές ικανότητες”, όπως για παρά δειγμα όταν πρόκειται να βρει τα δεκάδες δισεκατομμύρια που θα δοθούν σε πολεμικούς εξοπλισμούς τα επόμενα χρόνια, με βάση τις αποφάσεις της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, τη στιγμή που τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας τίθενται υπό αμφισβήτηση για να εξασφαλίζεται η “συνοχή” του ΝΑΤΟ στην περιοχή, όπως αποδεικνύει και ο χάρτης για τα θαλάσσια πάρκα που εξέδωσε η “σύμμαχος” Τουρκία».

