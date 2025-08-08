Τροχαίο στην Αχαΐα: Νεκρός 60χρονος μετά από σύγκρουση νταλίκας με φορτηγάκι στην παλιά εθνική οδό Πάτρας – Τρίπολης (photos)

Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 60χρονο, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στην παλιά εθνική οδό Πάτρας – Τρίπολης, στο ύψος της Δαφνούλας Αχαΐας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μία νταλίκα συγκρούστηκε με φορτηγάκι.

Από τη σύγκρουση εγκλωβίστηκε ένας εκ των οδηγών, ο οποίος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Τον 60χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Η Τροχαία ερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

