Τροχαίο στην Αχαΐα: Νεκρός 60χρονος μετά από σύγκρουση νταλίκας με φορτηγάκι στην παλιά εθνική οδό Πάτρας – Τρίπολης (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 60χρονο, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στην παλιά εθνική οδό Πάτρας – Τρίπολης, στο ύψος της Δαφνούλας Αχαΐας.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μία νταλίκα συγκρούστηκε με φορτηγάκι.
Από τη σύγκρουση εγκλωβίστηκε ένας εκ των οδηγών, ο οποίος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.
Τον 60χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα
Η Τροχαία ερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
Διαβάστε επίσης:
Πειραιάς: Γάλλοι τουρίστες καταγγέλλουν ληστεία από ταξιτζή – Τους πήρε 800 ευρώ και εξαφανίστηκε
Αλεξανδρούπολη: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πυλαία
Στον Ανακριτή ο πρώην αστυνομικός – TikToker, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.