Άπω Ανατολή: Νέος σεισμός 6 Ρίχτερ στις Κουρίλες νήσους

Σεισμική δόνηση 6 βαθμών έγινε σήμερα στα ανατολικά των Κουρίλων νήσων, σύμφωνα με το Ευρώ-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Το εστιακό βάθος του σεισμού προσδιορίστηκε στα 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το EMSC.
