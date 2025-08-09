search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

09.08.2025 19:16

Άπω Ανατολή: Νέος σεισμός 6 Ρίχτερ στις Κουρίλες νήσους

Photo: Oleg Dirksen/PA Wire

Σεισμική δόνηση 6 βαθμών έγινε σήμερα στα ανατολικά των Κουρίλων νήσων, σύμφωνα με το Ευρώ-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού προσδιορίστηκε στα 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το EMSC.

Διαβαστε επίσης:

Αποτροπιασμός στην Ιταλία: Ομαδικός βιασμός 19χρονης – Με βαρύ ποινικό μητρώο οι 3 δράστες

Βραζιλία: Τραγωδία με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (Video)

Βραζιλία: Νεκρό ζευγάρι που έκανε έρωτα στο αυτοκίνητο και έπεσαν από γκρεμό 400 μέτρων

trump_putin_1707_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Πούτιν-Τραμπ: Γιατί το τετ-α-τετ στην Αλάσκα θεωρείται «πρώτη νίκη» για τον Ρώσο πρόεδρο – Ανάλυση του Sky News

paralia-halkidiki
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας και την Κυριακή λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

fotia anatoliki attiki 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Συνελήφθη 41χρονος για εμπρησμό

fotia ouranos attiki 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε όλη την Ελλάδα – Στόχος η αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων

ifaisteio kuriles nisoi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Άπω Ανατολή: Νέος σεισμός 6 Ρίχτερ στις Κουρίλες νήσους

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

xalkidiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για την τουριστική μείωση στη Χαλκιδική: Πτώση που αγγίζει το 10% - Λιγότεροι Έλληνες, μικρότερα έσοδα

1 / 3