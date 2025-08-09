Άπω Ανατολή: Νέος σεισμός 6 Ρίχτερ στις Κουρίλες νήσους

Σεισμική δόνηση 6 βαθμών έγινε σήμερα στα ανατολικά των Κουρίλων νήσων, σύμφωνα με το Ευρώ-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού προσδιορίστηκε στα 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το EMSC.

Διαβαστε επίσης:

Αποτροπιασμός στην Ιταλία: Ομαδικός βιασμός 19χρονης – Με βαρύ ποινικό μητρώο οι 3 δράστες

Βραζιλία: Τραγωδία με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (Video)

Βραζιλία: Νεκρό ζευγάρι που έκανε έρωτα στο αυτοκίνητο και έπεσαν από γκρεμό 400 μέτρων