Ζαχαράκη και Μαρινάκης ανακοίνωσαν πρόγραμμα που θα εκπαιδεύει τους μαθητές να αναγνωρίζουν τα fake news

Στο ΕΡΤNews μίλησε σήμερα η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία στάθηκε ιδιαίτερα στην αναγνώριση των fake news από τους μαθητές προαναγγέλλοντας ένα νέο πρόγραμμα σε συνεργασία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε ότι έχει ήδη ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με πανεπιστήμια, με στόχο τη δημιουργία του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Σκοπός του προγράμματος, όπως εξήγησε, είναι να βοηθήσει τα παιδιά να μπορούν να διαβάζουν μια είδηση και, όσο το δυνατόν περισσότερο, να εντοπίζουν όχι μόνο τον άκρατο λαϊκισμό αλλά κυρίως τις ψευδείς πληροφορίες (fake news).

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, επεσήμανε ότι στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σε ένα άρθρο, να διαβάζουν εφημερίδες και να εξοικειωθούν με την αρθρογραφία και την είδηση. Τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να μάθουν να εντοπίζουν τι είναι αναληθές και να διασταυρώνουν τις πηγές πληροφόρησης.

