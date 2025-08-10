Αγρίνιο: Ξέσπασε φωτιά σε γεωργική έκταση – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου το απόγευμα της Κυριακής.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025
Διαβάστε επίσης:
Ασπροβάλτα: Νεκρή 67χρονη που παρασύρθηκε από μηχανάκι – Πήγαινε βόλτα την 11χρονη εγγονή της
Νεκρός ο οδηγός του αυτοκινήτου από το τροχαίο σε τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος
Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό – Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.