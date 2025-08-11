Δυτική Αττική: Mεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Μενίδι – 11 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής στο Μενίδι, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις, για -κατά περίπτωση- διακίνηση ναρκωτικών, ρευματοκλοπή και διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες ηρωϊνης και μετρητά χρήματα.

Αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

