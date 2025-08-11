search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 08:01
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 06:45

Ένας νεκρός και 29 τραυματίες από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία – «Δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο», λέει ο Λέκκας (Video)

11.08.2025 06:45
turkey seismos

Ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του και άλλοι είκοσι εννιά τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού 6,1 βαθμών ο οποίος έπληξε χθες Κυριακή την επαρχία Μπαλίκεσιρ (δυτικά), ανακοίνωσαν οι αρχές της Τουρκίας.

«Ηλικιωμένος 81 ετών» απεβίωσε «λίγη ώρα αφού διασώθηκε», ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, που μετέβη στην πόλη Ζέντερ (σ.σ. Κάρσεαι στα αρχαία ελληνικά).

«Δόξα τω Θεώ, κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε ο υπουργός.

Σε χωριά γύρω από τη Ζέντερ, δεκαέξι κτίρια, τέσσερις κατοικίες και δώδεκα εγκαταλελειμμένα κτίρια, κατέρρευσαν χωρίς να υπάρχουν θύματα, πάντα σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Γερλίκαγια.

Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ανασύρθηκε από τα συντρίμμια τριώροφου κτιρίου, όπου κατοικούσαν έξι άνθρωποι, στο κέντρο της Ζέντερ, μετά την κατάρρευσή του.

«Με ακούει κανείς;» κραύγαζαν διασώστες προτού αφουγκραστούν για επιζώντες στα συντρίμμια, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε απευθείας τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 19:53 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγινε αισθητός σε αρκετές άλλες δυτικές πόλεις της χώρας, ανάμεσά τους στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, ανέφερε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

Καταγράφτηκαν τουλάχιστον είκοσι αισθητές μετασεισμικές δονήσεις, μεγέθους 3,5 ως 4,6 βαθμών, κατά την ίδια πηγή.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν 319 διασώστες και κέντρο άμεσης βοήθειας έλαβε 24 κλήσεις για ζημιές, πάντα σύμφωνα με το AFAD.

Σεισμός 5,8 βαθμών είχε προκαλέσει έναν θάνατο και εξήντα εννιά τραυματισμούς στη νοτιοδυτική Τουρκία τον Ιούνιο.

Η νοτιοδυτική Τουρκία προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον φοβερό σεισμό του Φεβρουαρίου του 2023 που άφησε πίσω τουλάχιστον 53.000 νεκρούς και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην Αντάκια, την αρχαία Αντιόχεια.

Καθησυχαστικός ο Λέκκας για τον σεισμό στην Τουρκία

Ο Ευθύμιος Λέκκας εκτίμησε ότι ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Κυριακή (10.08.2025) στη Τουρκία αποτελεί την κύρια δόνηση, επισημαίνοντας πως τα ρήγματα της περιοχής δεν είναι ικανά να δώσουν μεγαλύτερο σεισμό.

Όπως ανέφερε, ήδη καταγράφονται δεκάδες μετασεισμοί μικρότερης έντασης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας υπογράμμισε ότι ο σεισμός δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πώς το συγκεκριμένο ρήγμα δεν ανήκει στη στενή ζώνη των ρηγμάτων της Ανατολίας που σχετίζονται με τη σεισμικότητα της Ελλάδας.

«Είναι σε μία μικρή τεκτονική δομή», εξήγησε, προσθέτοντας ότι παρόμοια ρήγματα υπάρχουν διάσπαρτα στην Τουρκία και προκαλούν αντίστοιχους σεισμούς.

Ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι δεν αναμένονται προβλήματα σε μεγάλες πόλεις, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη, καθώς το ρήγμα εκτείνεται προς βορειοδυτική κατεύθυνση, αποτρέποντας φαινόμενα κατευθυντικότητας.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι στην πληγείσα περιοχή πιθανόν έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές, καθώς τα κτίρια παρουσιάζουν αυξημένη τρωτότητα.

Τέλος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθούν γειτονικά ρήγματα με διεύθυνση βορειοανατολική ή νοτιοδυτική, τα οποία χαρακτηρίζουν συνολικά τη σεισμογενή ζώνη της περιοχής.

Διαβάστε επίσης:

Μύκονος: Διασώθηκαν δύο άτομα από ιστιοφόρο μετά από επιχείρηση του Λιμενικού

Θρήνος στο χώρο του θεάτρου: Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η Σοφία Σεϊρλή

Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Καστροσυκιά και Στεφάνη Πρέβεζας – Σε ύφεση η φωτιά στη Βρυσούλα Πρέβεζας – Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Τήνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paralia-nauagosostis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πνιγμοί: Η «σιωπηλή» απειλή του καλοκαιριού – Δραματικά στοιχεία για τη χώρα μας, το πρόβλημα με τους ναυαγοσώστες

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία γυναίκα

dessert311024
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου

AP110614132899
ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο

giannakopoulos-vasilis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Γάζα: «Απόφαση υψηλού ρίσκου με διεθνείς αντιδράσεις» – Διεθνείς αντιδράσεις κατά της απόφασης Νετανιάχου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

seirli1
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο χώρο του θεάτρου: Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η Σοφία Σεϊρλή

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 08:00
paralia-nauagosostis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πνιγμοί: Η «σιωπηλή» απειλή του καλοκαιριού – Δραματικά στοιχεία για τη χώρα μας, το πρόβλημα με τους ναυαγοσώστες

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία γυναίκα

dessert311024
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου

1 / 3