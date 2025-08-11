Φοροδιαφυγή: Η ΑΑΔΕ καλεί τους πολίτες σε ρόλο ντετέκτιβ, αξιοποιώντας πάνω από 40.000 καταγγελίες

Η φοροδιαφυγή συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τα δημόσια έσοδα της Ελλάδας, με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να εντείνει τις προσπάθειές της μέσα από μια νέα στρατηγική που βασίζεται στην αξιοποίηση πληροφοριών και καταγγελιών πολιτών. Από τον Οκτώβριο του 2023, όταν ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», έχουν υποβληθεί περισσότερες από 40.000 ηλεκτρονικές αναφορές που αφορούν φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

Η ΑΑΔΕ, θέλοντας να αναδείξει τους πολίτες σε «ντετέκτιβ» της φορολογικής δικαιοσύνης, προωθεί την ενεργό συμμετοχή τους στην καταγγελία ύποπτων περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Ωστόσο, κάθε καταγγελία υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο και αξιολόγηση πριν μετατραπεί σε φορολογικό έλεγχο, καθώς μεγάλο μέρος των πληροφοριών προέρχεται από ανταγωνιστές, πρώην συνεργάτες ή απολυμένους εργαζόμενους.

Η διαδικασία αξιολόγησης αναλαμβάνεται από ειδικές τριμελείς επιτροπές που λειτουργούν σε κάθε ελεγκτική υπηρεσία. Κάθε καταγγελία βαθμολογείται από το 0 έως το 4, με τις υψηλότερες βαθμολογίες να σηματοδοτούν υποθέσεις που χρήζουν άμεσης και ενδελεχούς έρευνας. Η κλίμακα αυτή βοηθά την ΑΑΔΕ να προτεραιοποιήσει τους ελέγχους και να επικεντρωθεί στις πιο σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής και παράνομου πλουτισμού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταγγελίες που αφορούν φορολογούμενους μεγάλου πλούτου. Στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.), μια ειδική τριμελής επιτροπή αξιολογεί τις υποθέσεις αυτές πριν προχωρήσουν οι έλεγχοι. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, πάνω από 6.000 έλεγχοι βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2025, με πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί να φτάνουν τα 26,4 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, 21 πρόσωπα αντιμετωπίζουν μηνυτήριες αναφορές για μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή.

Οι καταγγελίες διαχειρίζονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανάλυσης κινδύνου, το οποίο κατηγοριοποιεί τις υποθέσεις ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας και δημοσιονομικού ενδιαφέροντος. Εκτός από την ποσοτική αξιολόγηση, κάθε πληροφορία ταξινομείται και ως προς το επείγον της, με κατηγορίες που κυμαίνονται από απλή έως εξαιρετικώς επείγουσα.

Παρά το πλήθος των καταγγελιών, η ΑΑΔΕ επιμένει ότι μόνο οι πιο αξιόπιστες και επαληθευμένες προχωρούν σε έλεγχο, ώστε να αποφευχθούν «λάθος» ή αβάσιμες διώξεις. Στελέχη της Αρχής υπογραμμίζουν ότι η συμβολή των πολιτών στην αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων και παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων είναι κρίσιμη, αλλά η αξιοπιστία των στοιχείων παραμένει προτεραιότητα.

Η προσπάθεια της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει επίσης τη χρήση σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και τη διασύνδεση πληροφοριών από διάφορες πηγές, με στόχο την καλύτερη στοχοποίηση των ελέγχων και την αποτελεσματικότερη ανάκτηση δημοσίων εσόδων. Η διοίκηση της Αρχής τονίζει ότι οι έλεγχοι σε μεγάλους φορολογούμενους έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τα δημόσια ταμεία και συμβάλλουν σημαντικά στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Παρόλα αυτά, η κοινωνία παραμένει επιφυλακτική σχετικά με την τελική έκβαση των ερευνών και την επιβολή κυρώσεων, ζητώντας περισσότερη διαφάνεια και σαφήνεια για τα αποτελέσματα της δουλειάς που γίνεται. Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής θεωρείται κομβική για την οικονομική σταθερότητα και τη δικαιοσύνη, ενώ οι προσδοκίες για ουσιαστική αλλαγή παραμένουν ψηλά.

