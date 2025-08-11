Την άμεση χάραξη ΑΟΖ με την Κύπρο ζητά με δηλώσεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Όπως υπογραμμίζει, οι εξαιρετικά αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στη στρατηγική περικύκλωση της Ελλάδας από εταίρους, συμμάχους και εχθρούς, περιλαμβανομένων των πρόσφατων επιθετικών ενεργειών Τουρκίας και Λιβύης, των αμφισβητήσεων της Αιγύπτου αλλά και των ενεργειακών και γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, καθιστούν πιο αναγκαία από ποτέ τη χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου χωρίς άλλη κωλυσιεργία.

Είναι η ώρα μηδέν για χάραξη ΑΟΖ, προτού η στρατηγική περικύκλωση καταλήξει μη αναστρέψιμη και η γεωπολιτική συρρίκνωση μοιραία, καταλήγει.

Ταυτόχρονα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά να ενημερωθεί ποια είναι τα γεωπολιτικά ανταλλάγματα που έλαβε η χώρα για να συναινέσει στη ματαίωση του έργου κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου EastMed, μετά και την ανακοίνωση της συμφωνίας-μαμούθ Ισραήλ – Αιγύπτου.

Την περασμένη Παρασκευή, Ισραήλ και Αίγυπτος ανακοίνωσαν μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές συμφωνίες των τελευταίων ετών για τη μεταφορά ισραηλινού φυσικού αερίου από θαλάσσια κοιτάσματα νοτίως της Κύπρου, την υγροποίησή του στην Αίγυπτο και την εξαγωγή του ως LNG σε όλο τον κόσμο και την Ευρώπη με πλοία.

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή και καθηγητή Δικαίου της Ενέργειας, η συμφωνία αυτή, αξίας 35 δισ. δολαρίων, ενισχύει την Αίγυπτο ως περιφερειακό ενεργειακό κόμβο – αντί της Ελλάδας και της Κύπρου – και αποτελεί την ταφόπλακα της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου και του αγωγού EastMed, που είχε σχεδιαστεί και χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ για να μεταφέρει υποθαλάσσια το αέριο στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας.

Όπως αναφέρει ο Νικόλας Φαραντούρης, η ανακοίνωση αυτή συμπίπτει με την προχθεσινή επικοινωνία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών με τον Έλληνα πρωθυπουργό, η οποία προκαλεί πολλαπλά ερωτήματα:

α) Ως προς το περιεχόμενό της: στη λακωνική ανακοίνωση του αμερικανικού ΥΠΕΞ αναφέρονται οι καλές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ και η ενεργειακή συνεργασία. Αλλά ποια ακριβώς συνεργασία;

β) Για τη χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης του deal Ισραήλ – Αιγύπτου, με την αμφισβήτηση των ελληνικών θαλασσίων ζωνών και την ταυτόχρονη υποβάθμιση της γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας.

γ) Για τις αμφισβητήσεις και απειλές κατά της Ελλάδας κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε τίποτε στην επικοινωνία από τον Έλληνα πρωθυπουργό;

δ) Για την επικοινωνία του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο και όχι του ίδιου του προέδρου Τραμπ, όπως γίνεται στις πολλές μέχρι τώρα τηλεφωνικές αλλά και κατ’ ιδίαν επαφές μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον Νικόλα Φαραντούρη, οι πιέσεις της Τουρκίας, η οποία αντιτίθεται στο έργο του EastMed επικαλούμενη αμφισβητούμενες θαλάσσιες ζώνες και παράνομες συμφωνίες με τη Λιβύη, έπεισαν την αμερικανική πλευρά να αποσύρει την υποστήριξή της, όπως είχε αποφασίσει και η κυβέρνηση Μπάιντεν το 2022. Γιατί όμως η Ελλάδα δεν ζήτησε ανταλλάγματα, όπως αμερικανική πίεση στην Τουρκία για υφαλοκρηπίδα – ΑΟΖ, άρση του casus belli, ευρωπαϊκές εγγυήσεις; Αν ματαιώθηκε χωρίς απτά ανταλλάγματα, τότε πρόκειται για εγκληματική οικειοθελή απεμπόληση κεκτημένων.

Καλώ την κυβέρνηση να αφυπνιστεί αντί να παρακολουθεί αμήχανη τη γεωπολιτική της υποβάθμιση και να προχωρήσει επιτέλους σε ενέργειες γεωπολιτικής θωράκισης της χώρας, όπως η χάραξη ΑΟΖ με την Κύπρο. Είμαστε ήδη στην ώρα μηδέν.

Διαβάστε επίσης

Επίθεση Μπελέρη σε ΣΥΡΙΖΑ: «Λυπηρό να σπεκουλάρει πάνω στην αγωνία των μελών της ελληνικής μειονότητας»

Μητσοτάκης για παράδοση οδικού άξονα Βόνιτσας – Λευκάδας: «Ένα ακόμα έργο ολοκληρώθηκε»

Νέα Αριστερά: «Μοντέλο ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα από την κυβέρνηση»