Περσείδες: Πότε κορυφώνεται η θεαματική βροχή μετεωριτών (Video)

Η εντυπωσιακή βροχή διαττόντων αστέρων, γνωστή ως Περσείδες ή «Δάκρυα του Αγίου Λαυρεντίου», κορυφώνεται τις νύχτες 11 προς 12 Αυγούστου, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό.

Οι Περσείδες είναι μικρά τμήματα, ακόμη και σε μορφή σκόνης, από τον κομήτη Swift–Tuttle, τα οποία, εισερχόμενα στην ατμόσφαιρα της Γης με τεράστιες ταχύτητες, καίγονται λόγω της συμπίεσης του αέρα και δημιουργούν τα γνωστά πεφταστέρια.

Τα πιο φωτεινά, που σχίζουν θεαματικά τον ουρανό, ονομάζονται βολίδες, ενώ όσα φτάνουν στην επιφάνεια της Γης αποκαλούνται μετεωρίτες.

Στο μέγιστο της δραστηριότητας μπορεί να παρατηρηθεί έως και ένα μετέωρο το λεπτό, με το «ακτινοβόλο σημείο» τους να προβάλλεται στον αστερισμό του Περσέα – από όπου πήραν και το όνομά τους.

Για καλύτερη θέαση, οι ειδικοί συστήνουν περιοχές μακριά από τα φώτα της πόλης, ιδανικά μετά τα μεσάνυχτα και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η Σελήνη θα έχει χαμηλώσει στον ορίζοντα.

