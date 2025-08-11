search
Τριμηνιαία αναθεώρηση MSCI Greece Standard Index χωρίς αλλαγές παρά τις υποψήφιες εισόδους σε μετοχές

11.08.2025 08:10
Ο δείκτης MSCI Greece Standard Index παρέμεινε αμετάβλητος μετά την ολοκλήρωση της τριμηνιαίας αναθεώρησης για τις αναδυόμενες αγορές, χωρίς να γίνουν αλλαγές στη σύνθεσή του. Παρότι υποψήφιες για ένταξη ήταν οι μετοχές της Τιτάν, της Motor Oil και της Τράπεζας Κύπρου, καμία δεν προσελήφθη στον δείκτη.

Ο MSCI Greece Standard αποτελεί βασικό δείκτη για τα θεσμικά χαρτοφυλάκια που παρακολουθούν τις αναδυόμενες αγορές, με την είσοδο ή έξοδο μετοχών να συνοδεύεται συνήθως από σημαντικές ροές κεφαλαίων σε funds που ακολουθούν τον δείκτη.

Η τρέχουσα σύνθεση του δείκτη περιλαμβάνει εννέα μετοχές, όπου κυριαρχούν οι τράπεζες με συνολική στάθμιση 66%, μεταξύ των οποίων η Εθνική (21,21%), η Eurobank (16,55%), η Πειραιώς (14,29%) και η Alpha Bank (13,88%). Ακολουθούν η Metlen με 9,61%, ο ΟΠΑΠ με 7,22%, η Jumbo με 6,81%, η ΔΕΗ με 5,22% και ο ΟΤΕ με 5,21%.

Από την αρχή του 2026, ο MSCI Greece Standard Index έχει αποδώσει κέρδη 79%, σημειώνοντας σημαντική υπεραπόδοση έναντι του γενικού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που κινείται κοντά στο +40%, και του συνολικού δείκτη MSCI αναδυόμενων αγορών, που καταγράφει κέρδη 16%.

