Αυτοματοποιημένες διαδικασίες και ψηφιακά εργαλεία υπόσχονται πιο γρήγορες αδειοδοτήσεις και κλείσιμο επιχειρήσεων χωρίς περιττά εμπόδια

Οι 12 «ώριμες» παρεμβάσεις που παρουσίασε το υπουργείο Ανάπτυξης την περασμένη εβδομάδα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) αποτελούν το βασικό κορμό του νομοσχεδίου-σκούπα που φιλοδοξεί να απλοποιήσει τις οικονομικές δραστηριότητες και να μειώσει τη γραφειοκρατία.

Το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο αμέσως μετά την ανάπαυλα των θερινών διακοπών, στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με το βλέμμα στην μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 25%. Ωστόσο, δεν είναι δεδομένο ότι όλες οι προτεινόμενες αλλαγές θα εφαρμοστούν πλήρως ή με την ταχύτητα που επιθυμεί το υπουργείο.

Οι προτάσεις, που συνδυάζουν εισηγήσεις από κοινωνικούς εταίρους και επιχειρηματικούς φορείς, επιδιώκουν να δώσουν «ανάσα» στις επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά «σκοντάφτουν» σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και πολύπλοκες ρυθμίσεις που επιβραδύνουν την ανάπτυξή τους. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκεται η ψηφιακή αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδοτήσεων OpenBusiness, με στόχο την αυτοματοποίηση και διαλειτουργικότητα των πλατφορμών, ώστε να μειωθούν τα «στεγανά» και οι επικαλύψεις μεταξύ διαφορετικών φορέων, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΓΕΜΗ.

Παράλληλα, μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται η απλούστευση της διαδικασίας κλεισίματος επιχειρήσεων, η ψηφιοποίηση της διαδικασίας υπερεκπτώσεων για δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών σε έναν ενιαίο κώδικα, ώστε να περιοριστεί η ασάφεια και η πολυνομία που μπερδεύει επαγγελματίες και καταναλωτές.

Μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία αφορά την κατάργηση του δελτίου βιομηχανικής κίνησης, ενός παρωχημένου θεσμικού εργαλείου που επιβαρύνει άσκοπα τις μεταποιητικές επιχειρήσεις με απαιτήσεις για στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών ρύπων. Ταυτόχρονα, μειώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων, ενώ προωθούνται βελτιώσεις στο καθεστώς ίδρυσης Επιχειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας, διευκολύνοντας τη λειτουργία και επέκταση μεγάλων επιχειρηματικών υποδομών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διευθέτηση χρόνιων ζητημάτων σχετικά με τη χρήση γης. Το νομοσχέδιο επιχειρεί να δώσει λύσεις για την επέκταση βιομηχανιών σε όμορα ακίνητα που σήμερα θεωρούνται «ασύμβατες» χρήσεις, αλλά και στον επαναχαρακτηρισμό αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίησή της για βιομηχανικούς σκοπούς. Επιπλέον, προωθείται η δυνατότητα λειτουργικής συνένωσης οικοπέδων μέσα σε Επιχειρηματικά Πάρκα, βελτιώνοντας την ευελιξία και την αποδοτικότητα των επενδύσεων.

Η ολοκληρωμένη αυτή δέσμη μέτρων συμπληρώνεται από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, το οποίο ετοιμάζεται σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών. Στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, προσελκύοντας επενδύσεις που θα συμβάλουν στην αναπτυξιακή δυναμική και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Παρότι το νομοσχέδιο αποτυπώνει σαφείς προθέσεις για βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και απλοποίηση των διαδικασιών, οι παρατηρητές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την πλήρη εφαρμογή του και την επίτευξη των στόχων, δεδομένων των γραφειοκρατικών δυσκολιών που έχουν συσσωρευτεί εδώ και δεκαετίες. Ο χρόνος και η πολιτική βούληση θα δείξουν κατά πόσο οι 12 «ώριμες» παρεμβάσεις θα μετατραπούν σε πραγματικές αλλαγές στην καθημερινότητα επιχειρηματιών και επενδυτών.

Διαβάστε επίσης:

Mystreet: Η νέα εφαρμογή για καταγγελίες αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίων και πλατειών

Ρεύμα: Έρχονται τα «πορτοκαλί» και τα «κόκκινα» τιμολόγια – Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

«Επιχείρηση Θέρος»: Σαρωτικοί έλεγχοι και λουκέτα από την ΑΑΔΕ σε όλο το Αιγαίο