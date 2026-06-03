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03.06.2026 13:05

Πρόστιμο σχεδόν 1 εκατ. σε εταιρεία με σχολικά είδη και προϊόντα ένδυσης για παράνομες πρακτικές

03.06.2026 13:05
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Πρόστιμο σε εταιρεία δραστηριοποιούμενη στην εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία σχολικών ειδών και επώνυμων ειδών ένδυσης και υπόδησης επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής αποδέχθηκε την Πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλε η εταιρεία VF HELLAS ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. και επέβαλε μειωμένο πρόστιμο, συνολικού ποσού 954.485 ευρώ, για πρακτικές παρεμπόδισης της αποτελεσματικής χρήσης του διαδικτύου.

Η υπόθεση αφορά στις αγορές εισαγωγής/κατασκευής και εμπορίας σχολικών ειδών (όπως σχολικές τσάντες, τσάντες φαγητού και κασετίνες), καθώς και επώνυμων ειδών ένδυσης και υπόδησης. Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) διενήργησε επιτόπιους ελέγχους σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω αγορές. Κατόπιν συλλογής επαρκών στοιχείων, η εμπλεκόμενη εταιρεία υπέβαλε αίτημα υπαγωγής στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, σύμφωνα με την παρ. 16 της υπ’ αριθ. 790/2022 απόφασης της ΕΑ.

Η VFH αποτελεί θυγατρική του αμερικανικού ομίλου VF Corporation και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και χονδρική πώληση σχολικών ειδών και επώνυμων προϊόντων ένδυσης και υπόδησης. Εμπορεύεται, μεταξύ άλλων, τα σήματα VANS, EASTPAK και THE NORTH FACE.

Από τις συμβάσεις της με λιανοπωλητές προέκυψε ότι η εταιρεία περιόριζε, μέσω συμβατικών όρων, τη δυνατότητά τους να επιλέγουν ελεύθερα τρόπους διάθεσης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, απέκλειε τη χρήση επιγραμμικών πλατφορμών ως καναλιών προώθησης, περιορίζοντας κατ’ επέκταση τις επιλογές αναζήτησης των τελικών καταναλωτών και τον ανταγωνισμό.

Οι εν λόγω περιορισμοί αφορούσαν στο σύνολο των προϊόντων (σχολικά είδη, προϊόντα ένδυσης και υπόδησης)  που φέρουν συγκεκριμένο εμπορικό σήμα (π.χ. Vans).

Ειδικότερα, η εταιρεία προέβη:

  • σε πλήρη απαγόρευση χρήσης ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών και
  • σε απαγόρευση χρήσης διαφημιστικών υπηρεσιών σε μηχανές αναζήτησης (ιδίως Google Ads).

Οι πρακτικές αυτές συνιστούν περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας (hardcore restrictions), κατά το άρθρο 4 στοιχ. (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 720/2022.

Η Ολομέλεια της ΕΑ αποφάσισε την αποδοχή της Πρότασης Διευθέτησης Διαφοράς, σύμφωνα με το σκεπτικό της Έκθεσης του Εισηγητή, και την επιβολή του ανωτέρω προστίμου.

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