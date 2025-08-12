search
12.08.2025 08:50

Επανεκκίνηση των υπηρεσιών εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ Αλεξανδρούπολης

Ο Τερματικός Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ/LNG) της Αλεξανδρούπολης προχώρησε στην επανεκκίνηση των υπηρεσιών εκφόρτωσης και αεριοποίησης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Gastrade. Οι υπηρεσίες λειτουργούν πλέον στο μέγιστο επίπεδο δυναμικότητας αεριοποίησης, που φτάνει τις 45,4 GWh ημερησίως.

Παράλληλα, εξασφαλίζεται εφεδρική κάλυψη για τις αντλίες υψηλής πίεσης, διασφαλίζοντας απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία. Η συγκεκριμένη δυναμικότητα θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, υπό ορισμένους λειτουργικούς και εμπορικούς όρους.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως ο περιορισμός του 25% στην ονομαστική δυναμικότητα αεριοποίησης του σταθμού θα αρθεί με την έναρξη του νέου Έτους Αερίου, την 1η Οκτωβρίου 2025. Ωστόσο, ορισμένοι λειτουργικοί περιορισμοί ενδέχεται να διατηρηθούν για μικρό χρονικό διάστημα μετά την άρση.

Η επαναλειτουργία του σταθμού της Αλεξανδρούπολης αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενεργειακή επάρκεια και τη διατήρηση της σταθερότητας στον εφοδιασμό της ευρύτερης περιοχής με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο.

