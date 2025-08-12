Πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας πυρκαγιάς στη βορειοδυτική Τουρκία – Ο καπνός έφτασε σε Εύβοια και Σποράδες (Video)

Πάνω από 2.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους χθες Δευτέρα στην τουρκική επαρχία Τσανάκαλε (βορειοδυτικά), όπου μαινόταν πυρκαγιά από το μεσημέρι, με τις φλόγες να μετατρέπουν οικήματα και οχήματα σε αποκαΐδια και να δηλητηριάζουν δεκάδες κατοίκους, που εισέπνευσαν καπνό.

«Προληπτικά, 2.090 πολίτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από περιοχές υψηλού κινδύνου μέσω θαλάσσιων και χερσαίων οδών», ανέφερε χθες βράδυ μέσω X ο Εμέρ Τοραμάν, ο κυβερνήτης της Τσανάκαλε, διευκρινίζοντας ότι 77 άνθρωποι που εισέπνευσαν καπνούς διακομίστηκαν σε νοσοκομεία όπου τους προσφέρονται φροντίδες.

#Çanakkale #Merkez #Çınarlı yangınına müdahale devam ediyor.



10 uçak, 9 helikopter ile havadan,



75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale ediliyor.



Riskli bölgelerden 2.090 vatandaşımız tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildi.… — Ömer Toraman, Doç. Dr. (@omertoraman25) August 11, 2025

Η φωτιά, που εξάπλωσαν βίαιοι ριπαίοι άνεμοι, σάρωσε κοινότητες κοντά στον Ελλήσποντο (περιοχή επίσης γνωστή με την ονομασία Δαρδανέλλια), πολυσύχναστο στενό, ανάμεσά τους το πολύ τουριστικό χωριό Γκουζάλγιαλι, όπου ο πληθυσμός αυξάνεται θεαματικά τα καλοκαίρια.

Στην κοινότητα αυτή σπίτια και σταθμευμένα οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες ανάμεσα σε δέντρα που απανθρακώθηκαν, σύμφωνα με οπτικό υλικό τουρκικών ΜΜΕ.

Έχουν αναπτυχθεί και επιχειρούν πάνω από 760 πυροσβέστες με την υποστήριξη δέκα αεροσκαφών, εννιά ελικοπτέρων και 200 και πλέον οχημάτων, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Τουρκία, που έζησε τον πιο καυτό Ιούλιο αφότου άρχισαν να τηρούνται συστηματικά μετεωρολογικά δεδομένα πριν από 55 χρόνια, είναι αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με πελώριες πυρκαγιές. Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες τον Ιούλιο στο δυτικό τμήμα της χώρας.

🔴Çanakkale'de tarım arazisinden ormana sıçrayan yangının yerleşim yerlerine ulaşmasıyla çok sayıda ev kül oldu, onlarca kişi hastanelerde tedaviye alındı, binlerce kişi tahliye edildi



🔴İzmir-Çanakkale karayolu ve Çanakkale-Ezine karayolunun 10 ila 31. kilometreleri, Çanakkale… pic.twitter.com/4oh5hDWTD0 August 11, 2025

Σε Εύβοια και Σποράδες ο καπνός από τις φωτιές στην Τουρκία

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ο καπνός από τις φωτιές στη γειτονική χώρα έχει διασχίσει το Αιγαίο και έχει φτάσει μέχρι τις Σποράδες και την Εύβοια. Όπως γράφει και ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Facebook: «Για πολλοστή φορά και σήμερα 11/8 ο καπνός από την φωτιά στο Τσανάκαλε έχει φτάσει στις Σποράδες και την Κεντρική Εύβοια. Τρεις μεγάλες πυρκαγιές στη γείτονα χώρα».

