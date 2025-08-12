search
Παρί Σεν Ζερμέν vs Τότεναμ: To UEFA Super Cup έρχεται στην COSMOTE TV και σε 4Κ ανάλυση

COSMOTE-TV_UEFA SUPER CUP_2025

Η 50η έκδοση του UEFA Super Cup έρχεται στην COSMOTE TV και σε 4K ανάλυση, την Τετάρτη 13 Αυγούστου, στις 22.00 (COSMOTE SPORT 1HD & COSMOTE SPORT 4K). Το τρόπαιο θα διεκδικήσουν η κάτοχος του UEFA Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν και η κάτοχος του UEFA Europa League, Τότεναμ. Η Παρί Σεν Ζερμέν διεκδικεί για δεύτερη φορά στην ιστορία της το πολυπόθητο τρόπαιο, μετά την ήττα της από τη Γιουβέντους το 1996, ενώ η Τότεναμ κάνει το «ντεμπούτο» της στο UEFA Super Cup.

Η μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο Stadio Friuli της Ιταλίας. Η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT θα μεταφέρει τον «παλμό» της βραδιάς, που θα κρίνει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της σεζόν. Μέσα από τις ειδικές pregame και postgame εκπομπές, οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους όλο το ρεπορτάζ της αναμέτρησης, τις καλύτερες φάσεις της βραδιάς, συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών και το παρασκήνιο από την απονομή του τροπαίου.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων:

Εκπομπή Pregame UEFA Super Cup (Τετάρτη 13/8, 21.00, COSMOTE SPORT 1HD)
Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ (Τετάρτη 13/8, 22.00 COSMOTE SPORT 1HD & COSMOTE SPORT 4K)
Εκπομπή Postgame UEFA Super Cup (Πέμπτη 14/8, 00.30 COSMOTE SPORT 1HD)

