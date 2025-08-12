Σοκ στα Χανιά: Καταστηματάρχης έλαβε απειλητική επιστολή από τις ΗΠΑ επειδή υποστηρίζει την Παλαιστίνη

Νέο περιστατικό απόπειρας τρομοκράτησης του κινήματος αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη έλαβε χώρα στην Κρήτη.

Όπως καταγγέλλει στα social media, καταστηματάρχης, ιδιοκτήτρια μικρού καταστήματος στα Χανιά βρήκε το πρωί της 12ης Αυγούστου 2025 στην είσοδο φάκελο με διεύθυνση αποστολής το Carol Stream του Ιλινόις των ΗΠΑ. Μέσα υπήρχε γράμμα με ξεκάθαρες απειλές εναντίον της ίδιας και του καταστήματός της, εξαιτίας της πινακίδας στην πόρτα που γράφει: «Free Palestine».

