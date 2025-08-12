search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025
BUSINESS

12.08.2025 08:20

TELEKOM: Κεντρικός παίκτης στο ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα IRIS 2 για ψηφιακή αυτονομία και ασφάλεια

12.08.2025 08:20
Η TELEKOM συμμετέχει ενεργά στο φιλόδοξο διαστημικό πρόγραμμα IRIS 2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security via Satellite), μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην ενίσχυση της τεχνολογικής ισχύος, της ψηφιακής αυτονομίας και της ασφάλειας της Ευρώπης, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα σε όλη την ήπειρο.

Το πρόγραμμα IRIS 2 θα βασίζεται σε ένα σύστημα 290 δορυφόρων, τοποθετημένων σε χαμηλή και μεσαία τροχιά γύρω από τη Γη, δημιουργώντας ένα πρωτοποριακό δορυφορικό δίκτυο συνδεσιμότητας. Μέσω αυτού, η ΕΕ θα παρέχει αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας επικοινωνίες σε κυβερνητικούς φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και πολίτες, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένες περιοχές με περιορισμένη επίγεια κάλυψη.

Η TELEKOM διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων data centers για τη διαχείριση και αποθήκευση των δεδομένων που συλλέγονται από τους δορυφόρους. Επιπλέον, η εταιρεία υλοποιεί ασφαλή δίκτυα WAN (Wide Area Networks) που συνδέουν τα data centers με πολλαπλά σημεία εντός και εκτός Ευρώπης. Σημαντική είναι και η συμβολή της στην ανάπτυξη δικτύου κορμού 5G, που θα επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με πολύ υψηλές ταχύτητες και ελάχιστη καθυστέρηση προς τους τελικούς χρήστες.

Το πρόγραμμα IRIS 2 αναμένεται να ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών έως το 2030, ενώ την ανάπτυξη και λειτουργία του έχει αναλάβει η κοινοπραξία SpaceRISE, με επικεφαλής τους κορυφαίους διαχειριστές δορυφορικών δικτύων SES, Eutelsat και Hispasat.

Με την ενεργό συμμετοχή της TELEKOM, η Ευρώπη εδραιώνει το ψηφιακό της μέλλον, ενισχύοντας τόσο την ασφάλεια όσο και την τεχνολογική ανεξαρτησία της.

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA στα €1 δισ. και καθαρά κέρδη στα €200 εκατ. για το α΄ εξάμηνο 2025

Όμιλος ΟΤΕ: Ενίσχυση επιδόσεων το Β' τρίμηνο του 2025 – Το μήνυμα του CEO Κώστα Νεμπή

THEON: Εξαγόρασε το 100% της Kappa Optronics

BUSINESS

Επανεκκίνηση των υπηρεσιών εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ Αλεξανδρούπολης

LIFESTYLE

Τάσος Κωστής: Συγκινεί για τον θάνατο της συζύγου του – «Η απουσία της είναι τεράστια, νιώθω μισός»

ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος που έπεσε σε πηγάδι

BUSINESS

Samsung Electronics: Πρωτιά στους τελικούς του AI Cyber Challenge με καινοτόμες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στην ασφάλεια

ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Κατέρριψε 25 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

1 / 3