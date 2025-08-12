TELEKOM: Κεντρικός παίκτης στο ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα IRIS 2 για ψηφιακή αυτονομία και ασφάλεια

Η TELEKOM συμμετέχει ενεργά στο φιλόδοξο διαστημικό πρόγραμμα IRIS 2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security via Satellite), μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην ενίσχυση της τεχνολογικής ισχύος, της ψηφιακής αυτονομίας και της ασφάλειας της Ευρώπης, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα σε όλη την ήπειρο.

Το πρόγραμμα IRIS 2 θα βασίζεται σε ένα σύστημα 290 δορυφόρων, τοποθετημένων σε χαμηλή και μεσαία τροχιά γύρω από τη Γη, δημιουργώντας ένα πρωτοποριακό δορυφορικό δίκτυο συνδεσιμότητας. Μέσω αυτού, η ΕΕ θα παρέχει αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας επικοινωνίες σε κυβερνητικούς φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και πολίτες, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένες περιοχές με περιορισμένη επίγεια κάλυψη.

Η TELEKOM διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων data centers για τη διαχείριση και αποθήκευση των δεδομένων που συλλέγονται από τους δορυφόρους. Επιπλέον, η εταιρεία υλοποιεί ασφαλή δίκτυα WAN (Wide Area Networks) που συνδέουν τα data centers με πολλαπλά σημεία εντός και εκτός Ευρώπης. Σημαντική είναι και η συμβολή της στην ανάπτυξη δικτύου κορμού 5G, που θα επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με πολύ υψηλές ταχύτητες και ελάχιστη καθυστέρηση προς τους τελικούς χρήστες.

Το πρόγραμμα IRIS 2 αναμένεται να ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών έως το 2030, ενώ την ανάπτυξη και λειτουργία του έχει αναλάβει η κοινοπραξία SpaceRISE, με επικεφαλής τους κορυφαίους διαχειριστές δορυφορικών δικτύων SES, Eutelsat και Hispasat.

Με την ενεργό συμμετοχή της TELEKOM, η Ευρώπη εδραιώνει το ψηφιακό της μέλλον, ενισχύοντας τόσο την ασφάλεια όσο και την τεχνολογική ανεξαρτησία της.

