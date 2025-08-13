search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 11:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 11:04

Αρτέμιδα: Νεκρός 74χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο αστυνομικού

13.08.2025 11:04
asthenoforo+peripoliko

Ένας 74χρονος έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης στην Αρτέμιδα, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος. 

Συγκεκριμένα, η παράσυρση έγινε νωρίς το πρωί σήμερα επί της Λεωφόρου Αρτέμιδας 193, έξω από καφετέρια.

Το αυτοκίνητο οδηγούσε 36χρονος άνδρας που υπηρετούσε στην Άμεση Δράση και μετέβαινε για ανάληψη υπηρεσίας με το ιδιωτικό του ΙΧ.

Μετά την παράσυρση, το ΙΧ εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Ο 74χρονος κατέληξε και μετέβη με σταθμό ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο αστυνομικός συνελήφθη για «Θανατηφόρα σωματική βλάβη από αμέλεια» και παραλήφθηκε δείγμα με αιμοληψία για την τοξικολογική εξέταση. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Διαβάστε επίσης

«Λύστε τα πριν φύγετε» – Έκκληση για τα πυρόπληκτα ζώα

Ενοίκια: Αφόρητο το κόστος στέγασης – Η μέση αύξηση από το 2018 αγγίζει το 80%, οι τιμές θα σταθεροποιηθούν σε υψηλά επίπεδα

Κορωπί: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κατάστημα και τυλίχθηκε στις φλόγες – Νεκρός ο οδηγός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xiri-karpi-new
ΥΓΕΙΑ

Ο ξηρός καρπός που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο – Αναλυτικός οδηγός

fwtia_keratea4
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Θράσος της κυβέρνησης να πανηγυρίζει για την πολιτική του 112 – Αβοήθητοι οι πολίτες προσπαθούν να σώσουν το βιός τους

FOTIES-EUROKINISSI_1308
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Μάχη με φλόγες, ανέμους και αναζωπυρώσεις – Μπαράζ εκκενώσεων, τραυματίες και ανυπολόγιστη καταστροφή

fotia_achaia_1308_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 11:55
xiri-karpi-new
ΥΓΕΙΑ

Ο ξηρός καρπός που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο – Αναλυτικός οδηγός

fwtia_keratea4
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Θράσος της κυβέρνησης να πανηγυρίζει για την πολιτική του 112 – Αβοήθητοι οι πολίτες προσπαθούν να σώσουν το βιός τους

1 / 3