Αρτέμιδα: Νεκρός 74χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο αστυνομικού

Ένας 74χρονος έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης στην Αρτέμιδα, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος.

Συγκεκριμένα, η παράσυρση έγινε νωρίς το πρωί σήμερα επί της Λεωφόρου Αρτέμιδας 193, έξω από καφετέρια.

Το αυτοκίνητο οδηγούσε 36χρονος άνδρας που υπηρετούσε στην Άμεση Δράση και μετέβαινε για ανάληψη υπηρεσίας με το ιδιωτικό του ΙΧ.

Μετά την παράσυρση, το ΙΧ εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Ο 74χρονος κατέληξε και μετέβη με σταθμό ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο αστυνομικός συνελήφθη για «Θανατηφόρα σωματική βλάβη από αμέλεια» και παραλήφθηκε δείγμα με αιμοληψία για την τοξικολογική εξέταση. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

