Λούτσα: Παράσυρση πεζού στη Λεωφ. Αρτέμιδας – Δίνει μάχη για τη ζωή του

Πεζός παρασύρθηκε από όχημα στην Αρτέμιδα.

Συγκεκριμένα, η παράσυρση έγινε το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου, επί της Λεωφόρου Αρτέμιδας 193, έξω από καφετέρια.

Ο πεζός παρασύρθηκε από άντρα της Άμεσης Δράσης που μετέβαινε για υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πεζός νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

