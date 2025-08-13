Λούτσα: Παράσυρση πεζού στη Λεωφ. Αρτέμιδας – Δίνει μάχη για τη ζωή του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πεζός παρασύρθηκε από όχημα στην Αρτέμιδα.
Συγκεκριμένα, η παράσυρση έγινε το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου, επί της Λεωφόρου Αρτέμιδας 193, έξω από καφετέρια.
Ο πεζός παρασύρθηκε από άντρα της Άμεσης Δράσης που μετέβαινε για υπηρεσία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πεζός νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
