Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων μετά το ξέσπασμα του Βλαδίμηρου Κυριακίδη – «Κατανοώ και δικαιολογώ την αγανάκτησή του» (Video)

Την απάντησή του στον Βλαδίμηρο Κυριακίδη έπειτα από το ξέσπασμά του έδωσε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης ο οποίος παραδέχτηκε ότι πράγματι ο χώρος της Ανατολικής Τάφρου είναι ακατάλληλος για θεατρικές παραστάσεις.

Εξέφρασε δε, την κατανόησή του για την αγανάκτηση του ηθοποιού, ανακοινώνοντας την πρόθεση του Δήμου να δημιουργήσει έναν σύγχρονο πολιτιστικό χώρο στους Αγίους Αποστόλους, όπως αναφέρει το neakriti

Αναφερόμενος στις παραβατικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές, τόνισε ωστόσο ότι τόσο η πρόληψη όσο και η αντιμετώπισή τους είναι αρμοδιότητα και ευθύνη της ελληνικής αστυνομίας και όχι του Δήμου.

Ειδικότερα ο Δήμαρχος αναφέρει:

«Το πρόσφατο περιστατικό σε παράσταση στην Ανατολική Τάφρο έφερε ξανά στην επιφάνεια δύο ζητήματα που απαιτούν καθαρή ματιά και αποφασιστικότητα: ποιος έχει την αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης και ποιοι χώροι είναι πραγματικά κατάλληλοι για μεγάλες εκδηλώσεις στα Χανιά.

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση παραβατικών ή αντικοινωνικών συμπεριφορών είναι αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Δήμος Χανίων δεν διαθέτει Δημοτική Αστυνομία και δεν έχει την επιχειρησιακή αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ και χρόνια αναμένουμε από το Υπουργείο να υλοποιήσει τη δέσμευσή του για τη δημιουργία Δημοτικής Αστυνομίας, μια δέσμευση που παραμένει στα χαρτιά, με την καθυστέρηση να στερεί από τον Δήμο μας ένα κρίσιμο εργαλείο λειτουργίας και ελέγχου.

Πρέπει επιτέλους να το παραδεχτούμε και να το πούμε καθαρά: η Ανατολική Τάφρος ουδέποτε υπήρξε κατάλληλος χώρος για τη λειτουργία θεάτρου. Οι συναυλίες και οι μεγάλες εκδηλώσεις προκαλούν έντονη ηχορύπανση που διαχέεται στις γύρω κατοικίες, ενώ ο συνεχής θόρυβος από τα διερχόμενα οχήματα υποβαθμίζει περαιτέρω την εμπειρία του κοινού. Επιπλέον, περιστατικά όπως το χθεσινό αποκαλύπτουν ότι υπάρχει πρόβλημα ακόμη και με μεμονωμένες συμπεριφορές πολιτών, ενώ κάθε εκδήλωση επιβαρύνει δραματικά το ήδη βεβαρυμένο κυκλοφοριακό της πόλης, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούνται φαινόμενα που εκθέτουν την πόλη και το κοινό της. Δυστυχώς, όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τον ίδιο χώρο για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι τέτοια περιστατικά θα επαναληφθούν. Αυτό αποδεικνύει ότι χρειαζόμαστε συνολική, οριστική λύση.

Τώρα είναι η στιγμή να αφήσουμε τα συνθήματα στην άκρη και να δώσουμε απάντηση σε μια εκκρεμότητα ετών, δημιουργώντας έναν σύγχρονο χώρο εκδηλώσεων στο Μητροπολιτικό Πάρκο των Αγίων Αποστόλων. Έναν χώρο με υψηλή αισθητική, άρτια ακουστική και υποδομές που θα καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης και των διοργανωτών. Είναι η μόνη ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και περιβαλλοντικά ισορροπημένη επιλογή. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται χωρίς τεκμηρίωση είναι απλώς λόγια για τις εντυπώσεις.

Όσο για τα περί “δήθεν τσιμεντοποίησης”, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αναμασημένα συνθήματα από όσους πεισματικά αρνούνται να αναγνωρίσουν κάθε τι θετικό που συμβαίνει στον τόπο.

Με ειλικρινή σεβασμό προς τον κ. Κυριακίδη, κατανοώ απολύτως και δικαιολογώ την αγανάκτησή του. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει πως η συμπεριφορά ελάχιστων δεν μπορεί να αμαυρώσει την εικόνα μιας πόλης που έχει αποδείξει έμπρακτα την αγάπη της στο θέατρο. Το ΔΗΠΕΘΕΚ, με τη μακρά και ποιοτική του διαδρομή, είναι η καλύτερη απόδειξη αυτής της σχέσης. Οι εικόνες αυτές δεν μας τιμούν, αλλά δεν αγγίζουν το φιλόθεατρο πρόσωπο των Χανιωτών, μιας κοινωνίας που σταθερά αγκαλιάζει και αναδεικνύει την τέχνη της σκηνής.

Η πόλη μας χρειάζεται πολιτισμό εφάμιλλο της ιστορίας της, και χώρους που σέβονται τους ανθρώπους επί και κάτω από την σκηνή. Αυτό απαιτεί σχέδιο, σοβαρότητα και έργα, όχι ευχολόγια. Στους Αγίους Αποστόλους μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο που θα φιλοξενεί με υπερηφάνεια τις μεγάλες στιγμές του Δήμου μας, χωρίς να επιβαρύνει την καθημερινότητα των Χανιωτών και των επισκεπτών».

Το ξέσπασμα του Βλαδίμηρου Κυριακίδη

Νωρίτερα, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είχε εκφράσει δημοσίως την αγανάκτησή του για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ίδιος και οι συνάδελφοί του αναγκάστηκαν να ολοκληρώσουν την παράσταση ο «Θάνατος του Eμποράκου» στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά.

Κι αυτό, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης, ολόκληρος ο θίασος αλλά και οι θεατές αναγκάστηκαν να υποστούν την ηχητική «καταστροφή» που έφεραν νεαροί που βρίσκονταν ακριβώς έξω από τον θεατρικό χώρο.

«Αν θέλετε να έχετε φεστιβάλ εδώ και να βλέπετε παραστάσεις, και να βοηθάτε κι εμάς να προσφέρουμε το 100% από αυτό που μπορούμε, πρέπει να πείσετε τον δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν απ’ έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν απ’ έξω. Ντροπή τους. Ειλικρινά λυπάμαι που κάνω αυτή την κατάθεση, αλλά δεν γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας θίασος ολόκληρος. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε» είπε αγανακτισμένος ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης κατά τη λήξη της παράστασης.

Διαβάστε επίσης:

Ενοίκια: Αφόρητο το κόστος στέγασης – Η μέση αύξηση από το 2018 αγγίζει το 80%, οι τιμές θα σταθεροποιηθούν σε υψηλά επίπεδα

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κονσέρβα κολιού (photos)

Ακινητοποιήθηκε το πλοίο «ΙΟΝΙΣ» μεταξύ Κέας και Μακρονήσου – Πλέει προς Λαύριο με μία μηχανή