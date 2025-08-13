Νότια Κορέα: Στη φυλακή και η πρώην πρώτη Κυρία για απόπειρα πραξικοπήματος και διαφθορά

Η πρώην Πρώτη Κυρία της Νότιας Κορέας, η Κιμ Χεόν Χι, θα περάσει σήμερα την πρώτη ημέρα της στη φυλακή, σ’ ένα κελί σαν αυτό που βρίσκεται ο σύζυγός της και πρώην πρόεδρος της χώρας Γιουν Σοκ Γέολ, καθώς οι εισαγγελείς διώκουν το άλλοτε πρώτο ζεύγος της χώρας στο πλαίσιο μιας ποινικής έρευνας που λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η Κιμ μεταφέρθηκε στο Κέντρο Κράτησης Νάμπου της Σεούλ στη δυτική πλευρά της πρωτεύουσας, ένα σχετικά καινούργιο σωφρονιστικό ίδρυμα που άνοιξε το 2011 και από τα λίγα που διοικείται από γυναίκα.

H Κιμ ήταν πρώτη κυρία από το 2022 έως το 2025 ως σύζυγος του Προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ. Κατηγορήθηκε για μία σειρά από παρεμβάσεις, για διαφθορά αλλά και για συμμετοχή στην προσπάθεια για επιβολή στρατιωτικού νόμου ενώ έχει ακουστεί ότι «φούσκωσε» κάποια ακαδημαϊκά της προσόντα κι άλλα τα πλαστογράφησε.

Η Κιμ θα έχει την ίδια μεταχείριση με τις άλλες τρόφιμους, αλλά θα έχει κάποιες μικρές προσαρμογές στην καθημερινή της ρουτίνα δεδομένου ότι πρόκειται για προβεβλημένο πρόσωπο, δήλωσε στο Reuters, πηγή με γνώση του θέματος.

