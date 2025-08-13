search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 15:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 15:14

Νότια Κορέα: Στη φυλακή και η πρώην πρώτη Κυρία για απόπειρα πραξικοπήματος και διαφθορά

13.08.2025 15:14
proti kyria notia korea (1)

Η πρώην Πρώτη Κυρία της Νότιας Κορέας, η Κιμ Χεόν Χι, θα περάσει σήμερα την πρώτη ημέρα της στη φυλακή, σ’ ένα κελί σαν αυτό που βρίσκεται ο σύζυγός της και πρώην πρόεδρος της χώρας Γιουν Σοκ Γέολ, καθώς οι εισαγγελείς διώκουν το άλλοτε πρώτο ζεύγος της χώρας στο πλαίσιο μιας ποινικής έρευνας που λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. 

Η Κιμ μεταφέρθηκε στο Κέντρο Κράτησης Νάμπου της Σεούλ στη δυτική πλευρά της πρωτεύουσας, ένα σχετικά καινούργιο σωφρονιστικό ίδρυμα που άνοιξε το 2011 και από τα λίγα που διοικείται από γυναίκα. 

H Κιμ ήταν πρώτη κυρία από το 2022 έως το 2025 ως σύζυγος του Προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ. Κατηγορήθηκε για μία σειρά από παρεμβάσεις, για διαφθορά αλλά και για συμμετοχή στην προσπάθεια για επιβολή στρατιωτικού νόμου ενώ έχει ακουστεί ότι «φούσκωσε» κάποια ακαδημαϊκά της προσόντα κι άλλα τα πλαστογράφησε.

Η Κιμ θα έχει την ίδια μεταχείριση με τις άλλες τρόφιμους, αλλά θα έχει κάποιες μικρές προσαρμογές στην καθημερινή της ρουτίνα δεδομένου ότι πρόκειται για προβεβλημένο πρόσωπο, δήλωσε στο Reuters, πηγή με γνώση του θέματος. 

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Οι IDF ενέκριναν το νέο σχέδιο στρατιωτικών επιχειρήσεων – 123 νεκροί το τελευταίο 24ωρο

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Κάλεσε τους συμμάχους του να αποτρέψουν οποιαδήποτε εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας

Μητέρα αθλητή «μπούκαρε» σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου για να διαμαρτυρηθεί για τον γιο της – Την έβγαλαν… σηκωτή! (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lena-samara-kideia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Σαμαράς για την αδελφή του Λένα: «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας»

putin-384
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι απαιτήσεις μας δεν έχουν αλλάξει» διαμηνύει η Ρωσία – Την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας διεκδικεί η Μόσχα

TRUMP_9_8
ΚΟΣΜΟΣ

«Σπουδαίους ανθρώπους» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους θα συνομιλήσει σήμερα για την Ουκρανία

proti kyria notia korea (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Στη φυλακή και η πρώην πρώτη Κυρία για απόπειρα πραξικοπήματος και διαφθορά

fotia_zakynthos_ape
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ήπειρο: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για εμπρησμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 15:43
lena-samara-kideia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Σαμαράς για την αδελφή του Λένα: «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας»

putin-384
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι απαιτήσεις μας δεν έχουν αλλάξει» διαμηνύει η Ρωσία – Την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας διεκδικεί η Μόσχα

TRUMP_9_8
ΚΟΣΜΟΣ

«Σπουδαίους ανθρώπους» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους θα συνομιλήσει σήμερα για την Ουκρανία

1 / 3