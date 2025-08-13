Μητέρα αθλητή «μπούκαρε» σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου για να διαμαρτυρηθεί για τον γιο της – Την έβγαλαν… σηκωτή! (Video)

Viral κατάφερε να γίνει μία μητέρα παίκτη του χόκεϊ επί πάγου στην Τσεχία, καθώς εισέβαλε έξαλλη στον αγωνιστικό χώρο για να… υπερασπιστεί τον γιο της!

Το περιστατικό σημειώθηκε στον αγώνα χόκεϊ επί πάγου νέων των Ice Mammoth και των United Selects στην Τσεχία, με τη μητέρα να κάνει… ντου στο γήπεδο, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για μία απόφαση των διαιτητών ενάντια στον γιο της.

Χρειάστηκε, μάλιστα, να τη… σύρουν πάνω στον πάγο ώστε να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, με την ίδια να εισβάλλει εκ νέου, λίγο μετά, βρίζοντας τους διαιτητές…

Hockey moms are so back pic.twitter.com/9MBAuv97l0 August 8, 2025

