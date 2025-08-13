search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 13:49
ΚΟΣΜΟΣ

13.08.2025 13:30

Μητέρα αθλητή «μπούκαρε» σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου για να διαμαρτυρηθεί για τον γιο της – Την έβγαλαν… σηκωτή! (Video)

13.08.2025 13:30
agonas-xokei-tsechia-new

Viral κατάφερε να γίνει μία μητέρα παίκτη του χόκεϊ επί πάγου στην Τσεχία, καθώς εισέβαλε έξαλλη στον αγωνιστικό χώρο για να… υπερασπιστεί τον γιο της!

Το περιστατικό σημειώθηκε στον αγώνα χόκεϊ επί πάγου νέων των Ice Mammoth και των United Selects στην Τσεχία, με τη μητέρα να κάνει… ντου στο γήπεδο, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για μία απόφαση των διαιτητών ενάντια στον γιο της.

Χρειάστηκε, μάλιστα, να τη… σύρουν πάνω στον πάγο ώστε να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, με την ίδια να εισβάλλει εκ νέου, λίγο μετά, βρίζοντας τους διαιτητές…

