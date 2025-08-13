search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 10:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 09:24

Νότια Ευρώπη: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί λόγω των πυρκαγιών και του καύσωνα

13.08.2025 09:24
fotia albanoia new

Χιλιάδες πυροσβέστες και εθελοντές απ’ άκρη σε άκρη της Νότιας Ευρώπης δίνουν τις τελευταίες ημέρες ακατάπαυστη μάχη με τις φλόγες εν μέσω ενός νέου κύματος καύσωνα, με θερμοκρασίες άνω των 40 °C σε πολλές περιοχές.  

Στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας Μαδρίτης, μια μεγάλη πυρκαγιά σκότωσε έναν άνδρα που εργαζόταν σε έναν στάβλο αλόγων και επεκτάθηκε σε σπίτια και αγροκτήματα, αλλά πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο, ανέφεραν οι περιφερειακές αρχές.

Στα ανατολικά της χώρας, κοντά στην πόλη Γέιδα, ένας 61χρονος Ούγγρος εποχιακός εργάτης φέρεται να πέθανε από αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη ενώ μάζευε φρούτα.

Την ίδια ώρα, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά στην Αλβανία, ενώ στην ορεινή περιοχή Κούτσι του Μαυροβουνίου, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Ποντγκόριτσα, ένας στρατιώτης του στρατού σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένα βυτιοφόρο νερού που χειρίζονταν ανατράπηκε, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Οι αρχές στις παραπάνω χώρες, αλλά και στη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία έχουν εκδώσει διαδοχικές προειδοποιήσεις για καύσωνα.

Ισπανία

Στην Ταρίφα, στο νοτιότερο άκρο της Ιβηρικής χερσονήσου, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι εκκένωσαν τις εστίες τους, καθώς κινδύνευαν από τις φλόγες της φωτιάς που πιστεύεται ότι ξεκίνησε από δάση ευκαλύπτου και πεύκου.

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ οι ελάχιστες βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν διατηρούν τα επίπεδα συναγερμού στα υψηλότερα επίπεδα.  

Εκτός από το σύνολο των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι σχεδόν 1.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων υποστηρίζουν ήδη την πυρόσβεση.

Η RENFE (ισπανικοί σιδηρόδρομοι) έκανε γνωστό ότι τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ της Γαλικίας (ΒΔ της χώρας) και της Μαδρίτης σταμάτησαν λόγω πυρκαγιάς.

Στην κεντρική Ισπανία, περισσότεροι από 1.200 πυροσβέστες, εναέρια μέσα και εθελοντές έδωσαν μάχη με 32 πυρκαγιές την Τρίτη και χιλιάδες κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν πυροσβέστη κοντά στην πόλη Άβιλα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης, ο οποίος ομολόγησε ότι ξεκίνησε μια πυρκαγιά πριν από δύο εβδομάδες λόγω του πιθανού εισοδήματος που θα μπορούσε να αποκομίσει από την εργασία κατάσβεσής της.

Πορτογαλία

Στη βόρεια Πορτογαλία, περισσότεροι από 1.300 πυροσβέστες με την υποστήριξη 16 αεροσκαφών έχουν ριχτεί στη μάχη με τρεις μεγάλες πυρκαγιές. Μία από αυτές, στην περιοχή Βίλα Ρεάλ, μαίνεται εδώ και 10 ημέρες.

«Έχουν περάσει 10 ημέρες που ο πληθυσμός μας βρίσκεται σε πανικό, χωρίς να ξέρει πότε η φωτιά θα χτυπήσει την πόρτα του», δήλωσε ο τοπικός δήμαρχος Φαβάιος στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTP, ζητώντας περισσότερη κυβερνητική βοήθεια.

Αλβανία και Μαυροβούνιο

Στην Αλβανία, εκτάσεις δασών και γεωργικών εκτάσεων έχουν καεί από πυρκαγιές την περασμένη εβδομάδα, και 30 ξεχωριστές πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε, τροφοδοτούμενες από ισχυρούς ανέμους.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τέσσερα στρατιωτικά ελικόπτερα και 80 στρατιώτες βοηθούν τους πυροσβέστες, ενώ ενημέρωσε ότι για τον νεκρό άνδρα από τις φλόγες  υπάρχουν υποψίες ότι ξεκίνησε στην αυλή του μια πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε ευρύτερη περιοχή.

Στο γειτονικό Μαυροβούνιο, οι αρχές, με την υποστήριξη ελικοπτέρων από τη Σερβία και την Κροατία, έθεσαν υπό έλεγχο την Τρίτη μια πυρκαγιά κοντά στην Ποντγκόριτσα, με την πρωτεύουσα να καλύπτεται από καπνό.

Στην Γκόρνια Βρμπίτσα, οι κάτοικοι βοήθησαν τους πυροσβέστες να σταματήσουν μια πυρκαγιά, ενώ περισσότερη βοήθεια αναμένεται από την Αυστρία, τη Σλοβενία και την Ιταλία στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης

Σήμερα το μεσημέρι η τηλεδιάσκεψη Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ενόψει του ραντεβού με τον Πούτιν

Ουκρανία: Φωτιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Συνομιλία Κιμ Γιονγκ Ουν με Πούτιν – Η συνάντηση με Τραμπ στην Αλάσκα στο επίκεντρο της συζήτησης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
asthenoforo96_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Παράσυρση πεζού στη Λεωφ. Αρτέμιδας – Δίνει μάχη για τη ζωή του

only murders in the building new
MEDIA

«Only Murders in the Building»: Η 5η σεζόν φέρνει δισεκατομμυριούχους και μαφία στο επίκεντρο του μυστηρίου

volos-epeisodia-crown-iris
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Χειροβομβίδες κρότου – λάμψης και ένταση στο λιμάνι για την άφιξη του Crown Iris

PROASTIAKOS_PATRA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Διακοπή κυκλοφορίας του Προαστιακού στο τμήμα Βραχνέικα – Καμίνια

stankoglou 123- new
LIFESTYLE

Γιάννης Στάνκογλου: «Δεν συνδεόμαστε πραγματικά ως άνθρωποι, συνδεόμαστε μόνο μέσα από τα social media»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

fwtia_axaia_xartis
ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα αγωνίας λόγω φωτιάς σε πολλά μέτωπα: – Καίγονται Αχαΐα, Χίος, Πρέβεζα, Ζάκυνθος - Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Πυρκαγιά τα ξημερώματα στα Μέγαρα και στην Κεφαλονιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 10:10
asthenoforo96_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Παράσυρση πεζού στη Λεωφ. Αρτέμιδας – Δίνει μάχη για τη ζωή του

only murders in the building new
MEDIA

«Only Murders in the Building»: Η 5η σεζόν φέρνει δισεκατομμυριούχους και μαφία στο επίκεντρο του μυστηρίου

volos-epeisodia-crown-iris
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Χειροβομβίδες κρότου – λάμψης και ένταση στο λιμάνι για την άφιξη του Crown Iris

1 / 3