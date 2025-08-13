Νότια Ευρώπη: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί λόγω των πυρκαγιών και του καύσωνα

Χιλιάδες πυροσβέστες και εθελοντές απ’ άκρη σε άκρη της Νότιας Ευρώπης δίνουν τις τελευταίες ημέρες ακατάπαυστη μάχη με τις φλόγες εν μέσω ενός νέου κύματος καύσωνα, με θερμοκρασίες άνω των 40 °C σε πολλές περιοχές.

Στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας Μαδρίτης, μια μεγάλη πυρκαγιά σκότωσε έναν άνδρα που εργαζόταν σε έναν στάβλο αλόγων και επεκτάθηκε σε σπίτια και αγροκτήματα, αλλά πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο, ανέφεραν οι περιφερειακές αρχές.

Στα ανατολικά της χώρας, κοντά στην πόλη Γέιδα, ένας 61χρονος Ούγγρος εποχιακός εργάτης φέρεται να πέθανε από αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη ενώ μάζευε φρούτα.

Την ίδια ώρα, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά στην Αλβανία, ενώ στην ορεινή περιοχή Κούτσι του Μαυροβουνίου, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Ποντγκόριτσα, ένας στρατιώτης του στρατού σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένα βυτιοφόρο νερού που χειρίζονταν ανατράπηκε, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Οι αρχές στις παραπάνω χώρες, αλλά και στη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία έχουν εκδώσει διαδοχικές προειδοποιήσεις για καύσωνα.

Ισπανία

Στην Ταρίφα, στο νοτιότερο άκρο της Ιβηρικής χερσονήσου, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι εκκένωσαν τις εστίες τους, καθώς κινδύνευαν από τις φλόγες της φωτιάς που πιστεύεται ότι ξεκίνησε από δάση ευκαλύπτου και πεύκου.

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ οι ελάχιστες βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν διατηρούν τα επίπεδα συναγερμού στα υψηλότερα επίπεδα.

Εκτός από το σύνολο των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι σχεδόν 1.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων υποστηρίζουν ήδη την πυρόσβεση.

Η RENFE (ισπανικοί σιδηρόδρομοι) έκανε γνωστό ότι τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ της Γαλικίας (ΒΔ της χώρας) και της Μαδρίτης σταμάτησαν λόγω πυρκαγιάς.

Στην κεντρική Ισπανία, περισσότεροι από 1.200 πυροσβέστες, εναέρια μέσα και εθελοντές έδωσαν μάχη με 32 πυρκαγιές την Τρίτη και χιλιάδες κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν πυροσβέστη κοντά στην πόλη Άβιλα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης, ο οποίος ομολόγησε ότι ξεκίνησε μια πυρκαγιά πριν από δύο εβδομάδες λόγω του πιθανού εισοδήματος που θα μπορούσε να αποκομίσει από την εργασία κατάσβεσής της.

Πορτογαλία

Στη βόρεια Πορτογαλία, περισσότεροι από 1.300 πυροσβέστες με την υποστήριξη 16 αεροσκαφών έχουν ριχτεί στη μάχη με τρεις μεγάλες πυρκαγιές. Μία από αυτές, στην περιοχή Βίλα Ρεάλ, μαίνεται εδώ και 10 ημέρες.

«Έχουν περάσει 10 ημέρες που ο πληθυσμός μας βρίσκεται σε πανικό, χωρίς να ξέρει πότε η φωτιά θα χτυπήσει την πόρτα του», δήλωσε ο τοπικός δήμαρχος Φαβάιος στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTP, ζητώντας περισσότερη κυβερνητική βοήθεια.

Αλβανία και Μαυροβούνιο

Στην Αλβανία, εκτάσεις δασών και γεωργικών εκτάσεων έχουν καεί από πυρκαγιές την περασμένη εβδομάδα, και 30 ξεχωριστές πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε, τροφοδοτούμενες από ισχυρούς ανέμους.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τέσσερα στρατιωτικά ελικόπτερα και 80 στρατιώτες βοηθούν τους πυροσβέστες, ενώ ενημέρωσε ότι για τον νεκρό άνδρα από τις φλόγες υπάρχουν υποψίες ότι ξεκίνησε στην αυλή του μια πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε ευρύτερη περιοχή.

Στο γειτονικό Μαυροβούνιο, οι αρχές, με την υποστήριξη ελικοπτέρων από τη Σερβία και την Κροατία, έθεσαν υπό έλεγχο την Τρίτη μια πυρκαγιά κοντά στην Ποντγκόριτσα, με την πρωτεύουσα να καλύπτεται από καπνό.

Στην Γκόρνια Βρμπίτσα, οι κάτοικοι βοήθησαν τους πυροσβέστες να σταματήσουν μια πυρκαγιά, ενώ περισσότερη βοήθεια αναμένεται από την Αυστρία, τη Σλοβενία και την Ιταλία στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

