13.08.2025 10:26

Παπανδρέου: «Μεγάλη δοκιμασία για την Αχαΐα – Η πολιτεία να κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο»

13.08.2025 10:26
papandreou_0306_1460-820_new

Μήνυμα για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αχαΐα έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, καλώντας την πολιτεία να «κινητοποιήσει άμεσα κάθε διαθέσιμο μέσο για την αντιμετώπιση αυτής της τραγωδίας».

«Ζούμε όλοι με αγωνία και βαθιά θλίψη τη μεγάλη δοκιμασία που περνά η Αχαΐα μας. Οι εικόνες καταστροφής συγκλονίζουν. Κόποι μιας ζωής, σπίτια, καλλιέργειες, περιουσίες και ένας ανεκτίμητος φυσικός πλούτος χάνονται μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς επιστροφή», τόνισε ο κ. Παπανδρέου.

Ακολούθως τόνισε πως «ας σταθούμε στο πλευρό όλων όσων παλεύουν με τις φλόγες – των κατοίκων, των πυροσβεστών, των εθελοντών».

Τέλος, ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε ότι «είναι η ώρα όπου η πολιτεία οφείλει να κινητοποιήσει άμεσα κάθε διαθέσιμο μέσο για την αντιμετώπιση αυτής της τραγωδίας».

