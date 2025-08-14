Η TUI ξεπερνά τις εκτιμήσεις κερδών και εσόδων, αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις για το 2025

Καλύτερα από τις προβλέψεις της αγοράς αποδείχθηκαν τα αποτελέσματα της TUI για το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2025, με την τουριστική ζήτηση να παραμένει ανθεκτική παρά τις προηγούμενες ανησυχίες για «δύσκολη χρονιά».

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική εταιρεία της Ευρώπης ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων (EBIT) ύψους 321 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, αυξημένα κατά 38% σε ετήσια βάση. Το ποσό υπερέβη τις εκτιμήσεις των αναλυτών, που προέβλεπαν 269 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 6,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η TUI αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, επικαλούμενη την ισχυρή ζήτηση που καταγράφεται σε ξενοδοχεία και κρουαζιέρες. «Το τρίτο τρίμηνο και οι πρώτοι εννέα μήνες του οικονομικού έτους 2025 ήταν ισχυροί. Η στρατηγική μας αποδίδει καρπούς», ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος Σεμπάστιαν Έμπελ.

Η θετική αυτή εικόνα έρχεται μετά το β’ τρίμηνο, όπου είχε παρατηρηθεί μικρή κάμψη στις καλοκαιρινές κρατήσεις, εν μέσω ανησυχιών για τον αντίκτυπο του πληθωρισμού και της οικονομικής αβεβαιότητας στην καταναλωτική διάθεση για ταξίδια. Παρά τις τότε προειδοποιήσεις, η πορεία του καλοκαιριού δείχνει ότι η ζήτηση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, στηρίζοντας την κερδοφορία του ομίλου.

