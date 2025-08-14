Ηλίας Βρεττός: Απαντά σε follower που του είπε να μην φωτογραφίζεται όταν προσεύχεται – «Θα κοινοποιώ και θα εκφράζω ό,τι αισθάνομαι»

Στο μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη στη Σύμη βρέθηκε ο Ηλίας Βρεττός, με τον τραγουδιστή να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή του, ορισμένες εκ των οποίων τον δείχνουν τη στιγμή που προσεύχεται.

Σε ένα από τα μηνύματα που έλαβε, ένας ακόλουθός του τον συμβούλευε να κρατά τις στιγμές αυτές ιδιωτικές. Ο Ηλίας Βρεττός γνωστοποίησε τον διάλογό τους, επισημαίνοντας ότι αναγνωρίζοντας την καλή του πρόθεση, ο ίδιος θα εξακολουθήσει να διαδίδει την πίστη του με την ελπίδα έστω κι ένας να στραφεί προς τον Θεό.

«Χωρίς παρεξήγηση, οι φωτό που ανέβασες να προσεύχεσαι είναι περιττές και θα ήταν προτιμότερο ίσως αυτές τις στιγμές να τις κρατάς προσωπικά για σένα και για την ψυχή σου. Εύχομαι ο Θεός να έχει καλά εσένα και την οικογένειά σου και η ζωή σου να είναι γεμάτη επιτυχίες. Καλή Παναγιά να έχουμε και καλά να περνάμε» έγραψε ο ακόλουθος.

«Αγαπημένε μου φίλε, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και τον ευγενικότατο τρόπο που εξέφρασες την άποψή σου, την οποία και σέβομαι απόλυτα. Συνήθως δεν απαντάω σε μηνύματα, αλλά μιας και θίγεις Θεία ζητήματα, θα ήθελα να σου πω πως η άποψή μου είναι πως θα κοινοποιώ και θα εκφράζω ό,τι αισθάνομαι ότι μπορεί να βοηθήσει ή να παροτρύνει έστω και έναν άνθρωπο να πιστέψει πιο δυνατά στον Θεό μας! Αν η εικόνα μου να προσκυνώ τη χάρη Του μπορεί να ταρακουνήσει έστω και έναν άλλο άνθρωπο να κάνει το ίδιο και να νιώσει την αγάπη του Θεού στην καρδιά του, τότε θα έχω πετύχει τον στόχο μου. Η Παναγιά μαζί σου, αδερφέ» ανέφερε στην απάντησή του.

Οι εικόνες που σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως

Διαβάστε επίσης:

Δήμητρα Παπαδήμα: «Έχω πληγωθεί πολύ από τους γονείς μου»

Οι Σιλβέστερ Σταλόνε, Γκλόρια Γκέινορ επιλέχθηκαν από τον Τραμπ για τα βραβεία του Kennedy Center: «Βάλαμε ένα τέλος στην πολιτική woke»

Πάνος Κιάμος: Αναβάλλει τις εμφανίσεις του στην Πάτρα: «Η ασφάλεια και η αλληλεγγύη προέχουν»