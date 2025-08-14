search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 11:29
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 09:35

Ηλίας Βρεττός: Απαντά σε follower που του είπε να μην φωτογραφίζεται όταν προσεύχεται – «Θα κοινοποιώ και θα εκφράζω ό,τι αισθάνομαι»

14.08.2025 09:35
vrettos-new

Στο μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη στη Σύμη βρέθηκε ο Ηλίας Βρεττός, με τον τραγουδιστή να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή του, ορισμένες εκ των οποίων τον δείχνουν τη στιγμή που προσεύχεται.

Σε ένα από τα μηνύματα που έλαβε, ένας ακόλουθός του τον συμβούλευε να κρατά τις στιγμές αυτές ιδιωτικές. Ο Ηλίας Βρεττός γνωστοποίησε τον διάλογό τους, επισημαίνοντας ότι αναγνωρίζοντας την καλή του πρόθεση, ο ίδιος θα εξακολουθήσει να διαδίδει την πίστη του με την ελπίδα έστω κι ένας να στραφεί προς τον Θεό.

«Χωρίς παρεξήγηση, οι φωτό που ανέβασες να προσεύχεσαι είναι περιττές και θα ήταν προτιμότερο ίσως αυτές τις στιγμές να τις κρατάς προσωπικά για σένα και για την ψυχή σου. Εύχομαι ο Θεός να έχει καλά εσένα και την οικογένειά σου και η ζωή σου να είναι γεμάτη επιτυχίες. Καλή Παναγιά να έχουμε και καλά να περνάμε» έγραψε ο ακόλουθος.

«Αγαπημένε μου φίλε, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και τον ευγενικότατο τρόπο που εξέφρασες την άποψή σου, την οποία και σέβομαι απόλυτα. Συνήθως δεν απαντάω σε μηνύματα, αλλά μιας και θίγεις Θεία ζητήματα, θα ήθελα να σου πω πως η άποψή μου είναι πως θα κοινοποιώ και θα εκφράζω ό,τι αισθάνομαι ότι μπορεί να βοηθήσει ή να παροτρύνει έστω και έναν άνθρωπο να πιστέψει πιο δυνατά στον Θεό μας! Αν η εικόνα μου να προσκυνώ τη χάρη Του μπορεί να ταρακουνήσει έστω και έναν άλλο άνθρωπο να κάνει το ίδιο και να νιώσει την αγάπη του Θεού στην καρδιά του, τότε θα έχω πετύχει τον στόχο μου. Η Παναγιά μαζί σου, αδερφέ» ανέφερε στην απάντησή του.

Οι εικόνες που σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως

Διαβάστε επίσης:

Δήμητρα Παπαδήμα: «Έχω πληγωθεί πολύ από τους γονείς μου»

Οι Σιλβέστερ Σταλόνε, Γκλόρια Γκέινορ επιλέχθηκαν από τον Τραμπ για τα βραβεία του Kennedy Center: «Βάλαμε ένα τέλος στην πολιτική woke»

Πάνος Κιάμος: Αναβάλλει τις εμφανίσεις του στην Πάτρα: «Η ασφάλεια και η αλληλεγγύη προέχουν»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gunn_1408_1920-1080_new
MEDIA

James Gunn για τη δεύτερη σεζόν του «Peacemaker»: «Η σειρά θα στήσει το υπόλοιπο DCU» – Πότε ξεκινά η παραγωγή του επόμενου «Superman» (photos/videos)

rabbit new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραμορφωμένα κουνέλια προκαλούν τρόμο στους κατοίκους του Κολοράντο

mitera-arachni-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Μητέρα Αράχνη»: Εκεί όπου η υφαντική τέχνη συναντά τη μουσική και τη λογοτεχνία

taylor-swift-new
LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Αποκάλυψε το εξώφυλλο για το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» (Photo)

pafilis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παφίλης: Τηλεφωνική παρέμβαση σε Χρυσοχοϊδη για τις αστυνομικές δυνάμεις στο λιμάνι του Πειραιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Διάσπαρτες εστίες στην Αχαΐα – Βελτιωμένη η κατάσταση σε Χίο και Φιλιππιάδα – Σε ύφεση η φωτιά στη Ζάκυνθο

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 11:28
gunn_1408_1920-1080_new
MEDIA

James Gunn για τη δεύτερη σεζόν του «Peacemaker»: «Η σειρά θα στήσει το υπόλοιπο DCU» – Πότε ξεκινά η παραγωγή του επόμενου «Superman» (photos/videos)

rabbit new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραμορφωμένα κουνέλια προκαλούν τρόμο στους κατοίκους του Κολοράντο

mitera-arachni-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Μητέρα Αράχνη»: Εκεί όπου η υφαντική τέχνη συναντά τη μουσική και τη λογοτεχνία

1 / 3