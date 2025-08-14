«Μητέρα Αράχνη»: Εκεί όπου η υφαντική τέχνη συναντά τη μουσική και τη λογοτεχνία

Η παράσταση «Μητέρα Αράχνη», που διερευνά την πανάρχαια σχέση της υφαντικής τέχνης με τη λογοτεχνία και τη μουσική, θα δοθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στις 28 και 29 Αυγούστου.

Πρόκειται για ένα εικαστικό-θεατρικό-μουσικό δρώμενο, που περιλαμβάνει 12 σύγχρονα έργα υφαντικής τέχνης, επιλεγμένα και επιμελημένα από την αρχαιολόγο και ιστορικό Τέχνης Ίριδα Κρητικού, καθώς και κείμενα που αποδίδονται από τον ηθοποιό και δημοσιογράφο Γιώργο Γιανναράκο και την ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Κερασία Σαμαρά.

Τη σκηνική παρουσίαση και τα κοστούμια έχει αναλάβει η ζωγράφος Εύα Μελά.

Ο μουσικός Νίκος Κυριαζής παίζει ζωντανά, με παραδοσιακά όργανα (κιθάρα και τρίχορδο), δικές του συνθέσεις, αλλά και παραδοσιακά καθώς και σύγχρονα τραγούδια, τα οποία ερμηνεύονται από τους τρεις, επί σκηνής, συντελεστές.

Τα 12 υφαντά είναι φιλοτεχνημένα από τους σημαντικούς σύγχρονους εκπροσώπους της τέχνης του υφάσματος (textile artists): Ειρήνη Γκόνου, Μαρία Γρηγορίου, Στάθης Κατσαρέλης, Ελένη Κρίκκη, Μαρία Κώτσου, Αναστάσης Μαδαμόπουλος, Πανδώρα Μουρίκη, Γιάννης Παπαδόπουλος, Ισμήνη Σαμανίδου, Ερμιόνη Συρογιαννοπούλου, Ιωάννα Τερλίδου, Αργύρης Χατζημαλλής.

Τα έργα, στερεωμένα σε ανισομεγέθη τελάρα, σχεδιασμένα από την Εύα Μελά, λειτουργούν όχι μόνο ως αντιπροσωπευτικά δείγματα της σύγχρονης υφαντικής τέχνης, αλλά και ως ένα δεύτερο, συνολικό έργο, που αποτελεί το σκηνικό της παράστασης.

Τα κείμενα, επιλεγμένα και δραματοποιημένα από τον Γιώργο Γιανναράκο, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία της παράστασης, διανύουν τις τρεις τελευταίες χιλιετίες και αναφέρονται στην ελληνική υφαντική τέχνη, ανά τους αιώνες, μέσα από το έπος, τη μυθολογία, το θέατρο, τη λογοτεχνία, τους θρύλους και την ποίηση, περνώντας από τον Όμηρο και τον ιστό της Αράχνης στη δημοτική ποίηση και καταλήγοντας σε πιο σύγχρονες λογοτεχνικές δημιουργίες, όπως του Παλαμά, του Παπαντωνίου και του Παπαδιαμάντη.

Τα τραγούδια, διασκευασμένα παραδοσιακά ή σύγχρονα, ενωμένα με το θεματικό «νήμα» της παράστασης, τονίζουν τη συνέχεια της μουσικής, αλλά και τη σημασία της υφαντικής τέχνης, μέσα στον χρόνο.

Το σύνολο των έργων θα λειτουργήσει ως έκθεση, η οποία θα ανοιχτή και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό (πέραν του εισιτηρίου για τον χώρο του Μουσείου) και θα λάβει χώρα στην κλειστή αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, από τις 25 έως τις 31 Αυγούστου.

Η παραγωγή εντάσσεται στο πρόγραμμα του θεσμού του υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός».

