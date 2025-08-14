search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 12:13
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 11:21

«Μητέρα Αράχνη»: Εκεί όπου η υφαντική τέχνη συναντά τη μουσική και τη λογοτεχνία

14.08.2025 11:21
mitera-arachni-new

Η παράσταση «Μητέρα Αράχνη», που διερευνά την πανάρχαια σχέση της υφαντικής τέχνης με τη λογοτεχνία και τη μουσική, θα δοθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στις 28 και 29 Αυγούστου.

Πρόκειται για ένα εικαστικό-θεατρικό-μουσικό δρώμενο, που περιλαμβάνει 12 σύγχρονα έργα υφαντικής τέχνης, επιλεγμένα και επιμελημένα από την αρχαιολόγο και ιστορικό Τέχνης Ίριδα Κρητικού, καθώς και κείμενα που αποδίδονται από τον ηθοποιό και δημοσιογράφο Γιώργο Γιανναράκο και την ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Κερασία Σαμαρά.

Τη σκηνική παρουσίαση και τα κοστούμια έχει αναλάβει η ζωγράφος Εύα Μελά.

Ο μουσικός Νίκος Κυριαζής παίζει ζωντανά, με παραδοσιακά όργανα (κιθάρα και τρίχορδο), δικές του συνθέσεις, αλλά και παραδοσιακά καθώς και σύγχρονα τραγούδια, τα οποία ερμηνεύονται από τους τρεις, επί σκηνής, συντελεστές.

Τα 12 υφαντά είναι φιλοτεχνημένα από τους σημαντικούς σύγχρονους εκπροσώπους της τέχνης του υφάσματος (textile artists): Ειρήνη Γκόνου, Μαρία Γρηγορίου, Στάθης Κατσαρέλης, Ελένη Κρίκκη, Μαρία Κώτσου, Αναστάσης Μαδαμόπουλος, Πανδώρα Μουρίκη, Γιάννης Παπαδόπουλος, Ισμήνη Σαμανίδου, Ερμιόνη Συρογιαννοπούλου, Ιωάννα Τερλίδου, Αργύρης Χατζημαλλής.

Τα έργα, στερεωμένα σε ανισομεγέθη τελάρα, σχεδιασμένα από την Εύα Μελά, λειτουργούν όχι μόνο ως αντιπροσωπευτικά δείγματα της σύγχρονης υφαντικής τέχνης, αλλά και ως ένα δεύτερο, συνολικό έργο, που αποτελεί το σκηνικό της παράστασης.

Τα κείμενα, επιλεγμένα και δραματοποιημένα από τον Γιώργο Γιανναράκο, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία της παράστασης, διανύουν τις τρεις τελευταίες χιλιετίες και αναφέρονται στην ελληνική υφαντική τέχνη, ανά τους αιώνες, μέσα από το έπος, τη μυθολογία, το θέατρο, τη λογοτεχνία, τους θρύλους και την ποίηση, περνώντας από τον Όμηρο και τον ιστό της Αράχνης στη δημοτική ποίηση και καταλήγοντας σε πιο σύγχρονες λογοτεχνικές δημιουργίες, όπως του Παλαμά, του Παπαντωνίου και του Παπαδιαμάντη.

Τα τραγούδια, διασκευασμένα παραδοσιακά ή σύγχρονα, ενωμένα με το θεματικό «νήμα» της παράστασης, τονίζουν τη συνέχεια της μουσικής, αλλά και τη σημασία της υφαντικής τέχνης, μέσα στον χρόνο.

Το σύνολο των έργων θα λειτουργήσει ως έκθεση, η οποία θα ανοιχτή και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό (πέραν του εισιτηρίου για τον χώρο του Μουσείου) και θα λάβει χώρα στην κλειστή αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, από τις 25 έως τις 31 Αυγούστου.

Η παραγωγή εντάσσεται στο πρόγραμμα του θεσμού του υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός».

Διαβάστε επίσης:

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάνος Κατράκης: Το βίντεο – αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη υπηρέτρια της «Ντάλιας» από το «Παρά Πέντε»

Κριτική ταινίας: «Ο Λόγος» – Στη σκιά ενός αριστουργήματος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ – «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

petretzikis-new
LIFESTYLE

Πετρετζίκης: Η αντίδρασή του όταν αγοράκι πλησίασε την 3χρονη κόρη του στην παραλία – Το χιουμοριστικό βίντεο και τα επικριτικά σχόλια

ispania_foties_1408_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τρίτος νεκρός από τις πυρκαγιές (photos/videos)

empristikos-mixanismos_1208_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Βρέθηκαν αποτυπώματα 26χρονου με ποινικό παρελθόν στον εμπρηστικό μηχανισμό

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ερμιόνη Αργολίδας – Επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Διάσπαρτες εστίες στην Αχαΐα – Βελτιωμένη η κατάσταση σε Χίο και Φιλιππιάδα – Σε ύφεση η φωτιά στη Ζάκυνθο

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 12:13
GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ – «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

petretzikis-new
LIFESTYLE

Πετρετζίκης: Η αντίδρασή του όταν αγοράκι πλησίασε την 3χρονη κόρη του στην παραλία – Το χιουμοριστικό βίντεο και τα επικριτικά σχόλια

ispania_foties_1408_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τρίτος νεκρός από τις πυρκαγιές (photos/videos)

1 / 3