Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη υπηρέτρια της «Ντάλιας» από το «Παρά Πέντε»

«Έφυγε» πρόωρα από τη ζωή η Πόπη Χριστοδούλου, η ταλαντούχα ηθοποιός που το ευρύ κοινό αγάπησε μέσα από τους ρόλους της «Ρίτσας» και της «Μάρθας» στην κωμική σειρά του Γιώργο Καπουτζίδη «Στο Πάρα Πέντε».

Η γνωστή καλλιτέχνιδα, που έπαιξε με επιτυχία τους ρόλους των οικιακών βοηθών της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου στη θρυλική σειρά, είχε διαγράψει μία λαμπρή πορεία κυρίως στον θεατρικό χώρο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο σεναριογράφος και η ηθοποιός, Παναγιώτης Καποδίστριας στη σχολή του οποίου η ηθοποιός δίδασκε τα τελευταία χρόνια.

«Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ! Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις» έγραψε συντετριμμένος από τον πρόωρο χαμό της.

«Και έρχεται ξαφνικά εκείνη η ώρα, που θα πρέπει να πεις ακόμα ένα αντίο… Αυτή τη φορά σε μια γυναίκα που δίδασκε με πάθος υποκριτική στη σχολή για πάνω από δέκα χρόνια. Μια δασκάλα που πίστευε στους μαθητές της περισσότερο απ’ όσο πίστευαν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Που χειροκροτούσε στις πρόβες τους για να τους δίνει δύναμη. Που ήξερε τα λόγια πριν από εκείνους και γέμιζε την αίθουσα με την ενέργειά της. Που ήξερε να λέει τη σωστή κουβέντα την κατάλληλη στιγμή. Η Πόπη Χριστοδούλου δεν ήταν απλώς καθηγήτρια. Υπήρξε κομμάτι της ψυχής της “Tabula Rasa” για πολλά χρόνια κι έτσι θα τη θυμόμαστε. Καλό σου ταξίδι, Πόπη… Σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που άφησες πίσω σου…» αναφέρεται στην ανάρτηση της σχολής.

Η Πόπη Χριστοδούλου είχε λάβει μέρος και στη σειρά «7 Θανάσιμες Πεθερές» και «Safe Sex» αλλά και στην ταινία «Νήσος».

