Η άφιξη Τραμπ στην Αλάσκα (Video)

Λίγο μετά τις 21:00 (ώρα Ελλάδας) έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα για την κρίσιμη συνάντηση που περιμένει με αγωνία όλος ο πλανήτης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στην Αλάσκα και περιμένει τον Βλάντιμιρ Πούτιν για να τον υποδεχθεί ο ίδιος.

Έπειτα, οι δύο άνδρες θα ξεκινήσουν τις συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Air Force One is wheels down in Alaska. pic.twitter.com/7TK5TUWIxP August 15, 2025

Ο Τραμπ έστειλε ήδη «μήνυμα» στον Πούτιν, τονίζοντας ότι θέλει «κατάπαυση πυρός σήμερα».

Συγκεκριμένα, θέτει τον πήχη της συνάντησης με τον Πούτιν λέγοντας πως θέλει να δει σήμερα μία κατάπαυση πυρός με την Ουκρανία. Παράλληλα, δήλωσε πως θα αποχωρήσει άμεσα από την Αλάσκα εάν δεν έχει σύντομα αποτελέσματα.

NOW – Air Force One touches down in Alaska. pic.twitter.com/i9cnzTM3Mp August 15, 2025

Ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει ότι η διμερής συνάντηση στην Αλάσκα θα ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδος), ενώ το Κρεμλίνο ανέφερε πως μπορεί να διαρκέσει «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες».