Η άφιξη Τραμπ στην Αλάσκα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Λίγο μετά τις 21:00 (ώρα Ελλάδας) έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα για την κρίσιμη συνάντηση που περιμένει με αγωνία όλος ο πλανήτης.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στην Αλάσκα και περιμένει τον Βλάντιμιρ Πούτιν για να τον υποδεχθεί ο ίδιος.
Έπειτα, οι δύο άνδρες θα ξεκινήσουν τις συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ο Τραμπ έστειλε ήδη «μήνυμα» στον Πούτιν, τονίζοντας ότι θέλει «κατάπαυση πυρός σήμερα».
Συγκεκριμένα, θέτει τον πήχη της συνάντησης με τον Πούτιν λέγοντας πως θέλει να δει σήμερα μία κατάπαυση πυρός με την Ουκρανία. Παράλληλα, δήλωσε πως θα αποχωρήσει άμεσα από την Αλάσκα εάν δεν έχει σύντομα αποτελέσματα.
Ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει ότι η διμερής συνάντηση στην Αλάσκα θα ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδος), ενώ το Κρεμλίνο ανέφερε πως μπορεί να διαρκέσει «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες».
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.