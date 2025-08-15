search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 22:30
ΚΟΣΜΟΣ

15.08.2025 21:49

Η άφιξη Τραμπ στην Αλάσκα (Video)

15.08.2025 21:49
trump

Λίγο μετά τις 21:00 (ώρα Ελλάδας) έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα για την κρίσιμη συνάντηση που περιμένει με αγωνία όλος ο πλανήτης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στην Αλάσκα και περιμένει τον Βλάντιμιρ Πούτιν για να τον υποδεχθεί ο ίδιος.

Έπειτα, οι δύο άνδρες θα ξεκινήσουν τις συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έστειλε ήδη «μήνυμα» στον Πούτιν, τονίζοντας ότι θέλει «κατάπαυση πυρός σήμερα».

Συγκεκριμένα, θέτει τον πήχη της συνάντησης με τον Πούτιν λέγοντας πως θέλει να δει σήμερα μία κατάπαυση πυρός με την Ουκρανία. Παράλληλα, δήλωσε πως θα αποχωρήσει άμεσα από την Αλάσκα εάν δεν έχει σύντομα αποτελέσματα.

Ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει ότι η διμερής συνάντηση στην Αλάσκα θα ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδος), ενώ το Κρεμλίνο ανέφερε πως μπορεί να διαρκέσει «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες».

