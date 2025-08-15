Κυβερνητική Εξωτερική Πολιτική: Αν δεν γονάτιζε η καμήλα, δεν θα τη φορτώνανε

Δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση, τουλάχιστον στα χρόνια μετά την μεταπολίτευση που να έχει συμπεριφερθεί με τέτοια δουλοπρέπεια απέναντι σε ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ε.Ε.-Ισραήλ και να έχει σε τέτοιο βαθμό ξεπουλήσει συμφέροντα της Χώρας, όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Είναι τέτοιος ο ραγιαδισμός τους, που έρχονται ανενόχλητοι και δρουν επί ελληνικού εδάφους πολίτες άλλης χώρας ως κατασταλτικός μηχανισμός, ως να είμαστε υπό κατοχή, διότι αυτήν την δυνατότητα έχει δώσει η κυβέρνηση.

1. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρωτοστατεί και επιχειρεί να παρουσιαστεί ως ο πιο πιστός υπηρέτης του Νατοϊκού τόξου, προσπαθώντας να πείσει τον ελληνικό λαό ότι αυτή είναι η σωστή επιλογή, που όμως αποδεικνύεται καθημερινά ότι είναι καταστροφική. Συγκεκριμένα: Πρωτοστάτησε στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τάχα γιατί ασκεί αναθεωρητική πολιτική με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ξεχνώντας βέβαια ότι η γειτονική Τουρκία ασκεί αναθεωρητική πολιτική, έχει επέμβει σε διάφορες χώρες, κατέχει παρανόμως το 37% της Κύπρου επί 51 χρόνια και αμφισβητεί όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αλλά και κυριαρχία. Οι αντιδράσεις του καθεστώτος Ερντογάν για τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και για την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο, τα θαλάσσια πάρκα, που ανακοίνωσε η Τουρκία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και η προπαγάνδα που γίνεται στο εσωτερικό της Τουρκίας μέσω των σχολικών βιβλίων, δείχνουν καθαρά ότι θέτουν θέμα κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά και βραχονησίδες. Αυτό όμως ουδόλως συγκινεί τον Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ασκεί ούτε τα δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο για την υπεράσπιση της Χώρας. Ενδιαφέρεται για την Ουκρανία και για την στήριξη Ζελένσκι περισσότερο από την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. Και αυτό γιατί ο Ερντογάν θεωρείται στρατηγικός σύμμαχος της Ε.Ε., σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ και για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση θέτει τα συμφέροντα του πάνω από τα συμφέροντα της χώρας μας ! Το πλέον απαράδεκτο όμως είναι ότι όλ’ αυτά γίνονται βάσει σχεδίου δηλαδή, δια της διολισθήσεως, ερήμην του λαού, να οδηγηθούμε σε τετελεσμένα, ώστε αργότερα να πουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης.

2. Με ευθύνη του, αλλά και με ευθύνη των άλλων φιλοευρωπαϊκών κομμάτων, η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στις πολεμικές δαπάνες και στην αγορά οπλισμού, που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της χώρας, αλλά τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Μέχρι τώρα ήταν η μοναδική χώρα, που έδινε πάνω από 3% του ΑΕΠ για το ΝΑΤΟ και φέτος πρωτοστάτησε ο πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη για να αυξηθούν οι δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ ! Ήδη έχει αποφασιστεί 12ετές αμυντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας που φτάνει τα 30 δισ.! Τα χρήματα αυτά δεν πέφτουν από τον ουρανό, θα προέλθουν από περικοπή κοινωνικών δαπανών και από δανεισμό, που θα αυξήσει το ήδη μεγάλο δημόσιο χρέος για να αγοραστεί οπλισμός, που ουδόλως εξυπηρετεί τις ανάγκες μας. Η κυβέρνηση δηλαδή ξεπουλάει και το παρόν και το μέλλον της Χώρας!

3. Ο μεγαλύτερος εξευτελισμός είναι οι σχέσεις με το Ισραήλ. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο σταθερότερος υποστηρικτής του Νετανιάχου και της κυβέρνησης του Ισραήλ, όπου βαρύνεται με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για την γενοκτονία των Παλαιστινίων και την Εθνοκάθαρση. Δεν περιορίζεται όμως μόνο σ’ αυτό, προσπαθεί να το επιβάλλει και στον ελληνικό λαό, κυριολεκτικά με φασιστικό τρόπο. Οι σκηνές που είδαμε στη Ρόδο και στον Άγιο Νικόλαο μόνο ντροπή και οργή μπορούν να προκαλέσουν. Στη Ρόδο κτύπησαν ειρηνική διαμαρτυρία, οι αστυνομικοί συμπεριφέρθηκαν ως «μπράβοι» του Νετανιάχου, αλλά μαζί με αυτούς κτύπησαν τους διαδηλωτές (όπως φαίνεται στα video) Ισραηλινοί, μέλη μονάδων καταστολής, που δρουν ανενόχλητοι στην χώρα μας ! Η κυβέρνηση επιτρέπει σε δυνάμεις άλλων χωρών να κτυπούν Έλληνες Πολίτες ! Τί πιο εξευτελιστικό ; !

Η γελοιοποίηση όμως και η απαξίωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής φαίνεται παντού. Η εκδίωξη του Υπουργού Μετανάστευσης κακήν-κακώς από τη Λιβύη, που ούτε ενιαία κυβέρνηση έχει, ενώ είχε προηγηθεί επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, το αποδεικνύει.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Ράμα παρουσίασε χάρτες που εμφανίζει ως «ιστορικές αλβανικές περιοχές» Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα, Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα και Γρεβενά ! Μετά την αμφισβήτηση κυριαρχίας από Τουρκία έρχεται και η Αλβανία. Θυμίζει την λαϊκή παροιμία «Μάθανε ότι … πλακώσανε και οι …». Αν δεν ήταν τραγικό, θα ήταν για γέλια.

Η πραγματικότητα είναι ότι η Χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης απαξιώνεται και βουλιάζει στην σήψη και στην διαφθορά. Ευθύνη έχει και η αντιπολίτευση. Το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου επαφίεται μόνο στον πατριωτισμό του ελληνικού λαού .

*Η Δέσποινα Σπανού είναι στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας – Α.Α.πρώην Αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ

